Xếp hạng 3 chòm sao may mắn nhất ngày 13/11

Thứ Sáu ngày 13 là kiểu ngày mà ai nhìn lịch cũng nhăn mặt một chút, chẳng ai muốn xui đúng cuối tuần. Nhưng nếu nhìn lên bầu trời, ngày 13/11 lại là một ngày khá dễ thở. Từ rạng sáng, Mặt Trăng chuyển sang cung Ma Kết, mang theo tinh thần thực tế, kỷ luật và biết điều, thích hợp cho người làm việc đàng hoàng. Đến đầu giờ chiều theo giờ Việt Nam, Mặt Trăng tạo góc thuận lợi với Sao Thủy ở cung Bọ Cạp, giúp chuyện trò, chốt ý và trao đổi thông tin trôi chảy hơn.

Thêm vào đó, Sao Thủy và Sao Kim đều sắp quay đầu đi thuận trong khoảng từ cuối ngày 13/11 đến ngày 14/11, nên cảm giác chung là những việc từng chậm trễ, vướng víu đang dần có lối ra. Dựa vào những điều ấy, ba chòm sao được hưởng nhiều nhất sẽ được xếp hạng từ ba lên một dưới đây. Thứ hạng chỉ là cách nhìn, còn may mắn thì ai cũng có phần nếu biết nắm bắt.

Hạng 3: Kim Ngưu

Mặt Trăng ở cung Ma Kết thuộc nguyên tố Đất, cùng nhóm với Kim Ngưu nên hai bên hiểu nhau khá dễ. Thêm nữa, Sao Kim là chủ tinh của Kim Ngưu và đang đứng gần điểm quay đầu đi thuận, nên chuyện tiền bạc và những điều đáng yêu trong đời sống của chòm sao này có chút sáng sủa hơn. Vùng vận nổi bật là tài chính và những khoản hưởng thụ nhỏ: Một khoản tiền chờ lâu cuối cùng cũng về, một cuộc thương lượng giá cả thành công, hay món đồ bạn để ý bấy lâu bỗng được giảm giá đúng lúc. Người làm nghề ăn uống, nội thất hay trang trí có thể gặp khách quen ghé thăm.

Cuối tuần cũng là lúc Kim Ngưu muốn tự thưởng cho mình một bữa ngon, và ngày này cho phép điều đó, miễn là đừng quá tay. Lời khuyên dành cho Kim Ngưu là: Chốt giá trước khi chốt lòng, nếu định mua món gì lớn hãy so sánh thêm một nơi nữa, vì Sao Kim vừa quay đầu nên vẫn cần chắc chắn rồi hãy chi.

Hạng 2: Bọ Cạp

Bọ Cạp được hưởng một lợi thế rất rõ: Mặt Trời đang đi giữa cung của mình, Sao Thủy cũng đang ở cung Bọ Cạp, và Mặt Trăng lại tạo góc thuận lợi với Sao Thủy vào đầu giờ chiều. Hiểu đơn giản, đây là lúc đầu óc Bọ Cạp rõ ràng hơn thường lệ, nói đúng điều cần nói, nghe đúng điều cần nghe. Vùng vận nổi bật là giao tiếp và tình cảm. Một cuộc trò chuyện bạn chờ lâu có thể diễn ra suôn sẻ, một tin nhắn được hồi âm, một hiểu lầm kéo dài bỗng được tháo nút chỉ bằng vài câu thẳng thắn.

Công việc nào liên quan đến giấy tờ, thông tin, hợp đồng cũng dễ có chuyển biến, bởi Sao Thủy sắp đi thuận mang lại cảm giác mọi thứ không còn mắc kẹt. Lời khuyên dành cho Bọ Cạp là: Nói rõ thay vì để người khác đoán, vì Bọ Cạp quen giữ kín trong lòng, nhưng ngày này thích hợp để nói ra điều bạn nghĩ đã lâu và người nghe đang sẵn lòng đón nhận.

Hạng 1: Ma Kết

Đứng đầu bảng là Ma Kết, bởi Mặt Trăng đang ở ngay trong cung của mình cả ngày 13/11. Cảm giác của Ma Kết lúc này giống như được "về nhà": Đầu óc tỉnh táo, tinh thần vững vàng, việc gì làm cũng có nền có móng. Vùng vận nổi bật là công việc và sự ghi nhận. Những nỗ lực âm thầm bấy lâu nay có thể được ai đó nhìn thấy, kế hoạch dài hạn dễ có bước tiến đáng kể, hoặc bạn được giao thêm trách nhiệm vì đã chứng tỏ mình đáng tin.

Người đang chuẩn bị cho một quyết định lớn cũng dễ nhận được lời khuyên đúng lúc từ người đi trước. Chỉ có một điều cần để ý: Buổi tối, Mặt Trăng tạo góc căng với Sao Thổ, khiến Ma Kết dễ khắt khe với bản thân và thấy mệt hơn mình nghĩ. Lời khuyên dành cho Ma Kết là: Làm xong việc chính vào buổi sáng và đầu giờ chiều, để buổi tối nhường cho bản thân, vì thành quả đẹp không cần phải trả bằng sự kiệt sức.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.