Bộ phim truyền hình Mỹ "Sex and the City" không quá nổi tiếng nhưng vẫn có rất nhiều fan hâm mộ trung thành. Bộ phim kể về câu chuyện của 4 người phụ nữ ở Manhattan, New York. Họ có sự nghiệp thành công và vẫn quyến rũ dù ở độ tuổi không còn trẻ. Ở New York, nơi đầy sự cám dỗ, họ cũng đang tìm kiếm tình yêu và định mệnh đích thực giữa những vướng mắc của cuộc sống. Đây cũng là bộ phim khai sáng cho nhiều người và cho đến giờ, sau 26 năm ra mắt nó vẫn mang hơi thở thời cuộc.



Lần đầu tiên xem phim tôi chỉ cảm nhận được nhịp sống chốn phồn hoa, những người phụ nữ với 4 tính cách trái ngược mà vẫn chơi thân được với nhau, những câu chuyện tình yêu vô lý và cảnh quay táo bạo. Nhưng cho đến khi trưởng thành tôi mới hiểu được thông điệp thật sự qua từng câu chuyện của các nữ nhân vật. Đó là lời giải cho những sự lựa chọn tình yêu vô lý của 4 nữ chính.

Tại sao Miranda lại ở bên Steve?

Miranda là người mạnh mẽ, tính cách độc lập. Cô hy vọng cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng xoay quanh đàn ông. Với cô rất rõ ràng, "đàn ông có gia đình là kẻ thù của mọi phụ nữ". Miranda quyết đoán, lý trí xứng đáng là mẫu phụ nữ được nhiều người tôn sùng. Nhưng lúc đó, tôi thực sự không hiểu tại sao một sinh viên tốt nghiệp Harvard lại chọn Steve – anh chàng làm việc trong một quán bar để yêu? Nhưng giờ tôi mới nhìn ra, Steve không có thế mạnh về ngoại hình, tiền bạc, địa vị nhưng anh lại biết lắng nghe Miranda một cách cẩn thận. Những hành động nhún nhường không phải vì Steve sợ Miranda mà vì anh yêu sự tích cực và bao dung cả sự tự cao của cô. Có thể trong mắt người khác họ không tương xứng nhưng lại có 1 độ phù hợp nhất định.

Tại sao Samantha lại chia tay chàng trai trẻ rất hợp với mình?

Samantha là người không thích chủ nghĩa hôn nhân. Cô sống tự do, phóng khoáng và cởi mở. Ngoài 40 tuổi nhưng cô vẫn khiến chàng trai trẻ phải lòng mình và dốc lòng vì mình. Vậy tại sao cô lại để vuột mất người đàn ông ấy, người đến chính cô cũng thấy quá hợp? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã quá quen với lối sống được thiết lập sẵn. Trong số 4 người phụ nữ, Samantha là người lớn tuổi nhất, có sự nghiệp thành công và có khả năng sống cuộc sống mà mình mong muốn. Cô đã quen với việc quan hệ cởi mở và không bị hạn chế trong nhiều năm. Đối tác cố định vào thời điểm đó chắc chắn không khiến cô ấy hài lòng. Và sự không quen như vậy gây ra tâm lý bất an. Có những người phụ nữ, thà tin chính mình còn hơn lựa chọn tin vào 1 người đàn ông, đặc biệt là khi ở thời điểm hiện tại họ quá tốt.

Tại sao chơi với 3 người bạn thân cởi mở mà Charlotte vẫn ngây thơ và bảo thủ?

Tôi tin rằng ở cái thời của tôi, lần đầu xem Sex and the City chắc chắn các cô gái chỉ "ưa" Charlotte. Cô ấy rất truyền thống, tin vào tình yêu và khát khao 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc, sẵn sàng từ bỏ công việc yêu thích sau khi kết hôn. Khi bị các bạn chê trách, Charlotte vẫn quyết đoán "Tôi có sự lựa chọn của tôi". Không hiểu sao, ở giữa đám bạn cởi mở mà Charlotte vẫn kiên định tin vào tình yêu thực sự hơn là ham muốn, thậm chí cô và Trey quyết tâm không "vượt rào" trước ngày cưới. Và đó cũng là 1 phần lý do Charlotte ly hôn dù đã tìm được "hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói". Vậy nên, ranh giới giữa kiên định và cứng nhắc bảo thủ đôi khi rất mong manh.

Tại sao Carrie cứ liên tục để người khác làm tổn thương mình

Carrie là người phụ nữ linh hoạt nhất trong số 4 người. Cô ấy không cởi mở, mạnh mẽ như Samantha và Miranda, nhưng cô ấy cũng không bảo thủ và có tham vọng cao hơn Charlotte. Khi mới ở độ tuổi 20, tôi đã nghĩ, tại sao Carrie, một người ăn mặc thời trang, ăn nói nhỏ nhẹ, tự tin và thanh lịch, lại hẹn hò với một ông chú lớn tuổi hơn (dù ông ta rất giàu)? Đặc biệt là khi đối phương hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy. Nhưng bây giờ xem ra trong tình yêu thì trải nghiệm quan trọng hơn là trách nhiệm!

Luôn tồn tại những sự thật tàn khốc trong những thứ bạn cho là nghịch lý. Mặc dù công việc của Carrie là tìm kiếm liệu pháp tâm lý để hỗ trợ cho những mối quan hệ đổ vỡ, nhưng đôi khi cô không tìm được lời giải thích cho chính mình. Cuối cùng chính cô cũng nhận ra: "Có lẽ một số phụ nữ không muốn bị thuần phục yên ổn. Họ chỉ muốn được chạy hoang tự do, cho tới khi có ai đó muốn chạy hoang cùng họ".

Có những thứ nhìn thì vô lý nhưng bạn sẽ mất 1 khoảng thời gian quan sát, suy ngẫm và trải nghiệm thì bạn mới hiểu ra cái hợp lý ẩn sâu trong đó.