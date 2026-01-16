Xem phim Sex Education, tôi và con gái đã có một cuộc "thương lượng" đầy kịch tính về chiếc điện thoại nhiều bí mật của con

Thay vì một kịch bản rình mò hay những lời răn đe khô khan, cuộc chiến giữa tôi và con gái về chiếc điện thoại đã được giải quyết bằng một "bản hợp đồng" mà tôi chưa từng nghĩ tới. Sau khi cả hai mẹ con cùng xem đến phân đoạn Otis - một nhân vật trong series nổi tiếng Sex Education phản kháng quyết liệt vì mẹ cậu - bác sĩ Jean Milburn dám lén xem nội dung riêng tư của mình, con gái tôi đột ngột tắt tivi, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Con nói: "Mẹ thấy đấy, sự kiểm soát chỉ tạo ra những kẻ nói dối tài ba. Con không muốn giấu mẹ, nhưng con cũng cần một nơi để thở mà không bị mẹ soi xét" .

Cuộc thương lượng diễn ra ngay trên chiếc ghế sofa, căng thẳng không kém gì một buổi đàm phán thương mại. Con gái tôi đưa ra một điều kiện táo bạo rằng con sẽ không cài mật khẩu cho tất cả các ứng dụng, nhưng tôi chỉ được phép kiểm tra điện thoại của con vào một giờ cố định mỗi tuần và tuyệt đối không được đọc tin nhắn cá nhân trừ khi có sự đồng ý của con.

Ngược lại, nếu con vi phạm những quy tắc an toàn trên mạng mà hai mẹ con đã thống nhất, con sẽ tự nguyện giao nộp điện thoại trong một tuần. Tôi sững sờ trước cách đặt vấn đề quá đỗi sòng phẳng và rạch ròi của một đứa trẻ mới 15 tuổi. Hóa ra, chính những tập phim Sex Education đã trang bị cho con tư duy về sự đồng thuận và ranh giới cá nhân - những thứ mà thế hệ của tôi thường xem nhẹ.

Jean Milburn (Ảnh: Netflix)

Tôi đã mất vài phút im lặng để đấu tranh với bản năng của một "quản ngục" luôn muốn biết mọi thứ. Nhưng rồi, nhìn vào thái độ cầu thị và sự tin tưởng mà con dành cho mình khi dám đưa ra lời đề nghị này, tôi nhận ra mình đang đứng trước một cơ hội hiếm có để xây dựng lại lòng tin.

Chúng tôi đã cùng nhau soạn một bản "thỏa thuận Moordale" ngay trên một tờ giấy ghi chú. Tôi chấp nhận trả lại cho con quyền được có bí mật, đổi lại là sự cam kết rằng con sẽ tìm đến tôi đầu tiên nếu gặp bất kỳ rắc rối nào trên không gian mạng. Đó không phải là sự thỏa hiệp nhu nhược của người mẹ mà là một bước lùi cần thiết để con có không gian tự trưởng thành.

Kết thúc cuộc thương lượng, con gái tôi đã ôm lấy tôi và nói: "Cảm ơn mẹ vì đã không làm Jean Milburn phiên bản lỗi" . Câu nói đùa đó khiến tôi vừa buồn cười vừa thấm thía.

Chúng ta thường nhân danh tình yêu để tước đoạt sự tự do của con cái, mà quên mất rằng lòng tin chỉ nảy mầm khi người ta cảm thấy được tôn trọng. Chiếc điện thoại giờ đây không còn là vật chứng của những cuộc rình rập, mà trở thành minh chứng cho một mối quan hệ mới giữa chúng tôi: bình đẳng, minh bạch và đầy sự trân trọng.