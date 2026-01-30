Xem phim Sex Education, tôi sốc tột độ khi con đề nghị: "Bố mẹ hãy ly hôn đi, con mệt mỏi lắm rồi!"

Tôi và chồng luôn tự hào về việc duy trì một gia đình "kiểu mẫu" trong suốt 18 năm qua. Chưa một lần chúng tôi lớn tiếng trước mặt con, chưa một lần để lộ những rạn nứt vốn đã âm ỉ từ lâu. Chúng tôi u mê tin rằng việc "diễn" tròn vai một cặp đôi hạnh phúc là cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn con.

Cho đến tối hôm đó, sau khi cả nhà cùng xem tập phim Sex Education về sự đổ vỡ của những gia đình vốn chỉ còn là cái xác không hồn, con trai tôi đã nhìn thẳng vào mắt cả hai và nói một câu khiến tôi sốc tột độ: "Bố mẹ hãy ly hôn đi, con mệt mỏi lắm rồi!" .

Câu nói ấy như một cú tát trực diện vào sự cố gắng bấy lâu nay của chúng tôi. Tôi đứng hình, còn chồng tôi thì sững sờ không thốt nên lời. Tôi đã khóc nấc vì nhận ra rằng, hóa ra sự hy sinh mà chúng tôi hằng tự đắc lại chính là xiềng xích đang bóp nghẹt con từng ngày.

Con kể rằng suốt bao năm qua, con đã phải sống trong một bầu không khí "hòa bình giả tạo", nơi những nụ cười của bố mẹ không bao giờ chạm đến ánh mắt, nơi những lời hỏi thăm chỉ là những thủ tục khô khan. Con đã quá mệt mỏi khi phải đóng vai một đứa trẻ hạnh phúc để bố mẹ không cảm thấy thất bại trong vở kịch của chính mình.

Sự tỉnh ngộ này đau đớn như cách mà nhân vật Jakob trong phim quyết định chấm dứt mối quan hệ khi lòng tin không còn. Chúng tôi bàng hoàng hiểu ra rằng mình đang làm hỏng tương lai của con bằng cách dạy con cách sống giả dối với cảm xúc.

Ảnh minh họa: Netflix

Chúng tôi tưởng mình đang xây một pháo đài để con trú ẩn, nhưng thực chất đó lại là một "nhà tù" ngột ngạt, nơi con phải hít thở bầu không khí của sự kìm nén và những nỗi buồn giấu kín. Ánh mắt tuyệt vọng của con lúc đó đã lột trần mọi lớp mặt nạ: con không cần một gia đình đầy đủ trên danh nghĩa, con cần bố mẹ được thực sự hạnh phúc, dù là ở hai thế giới riêng biệt.

Đêm đó, thay vì bào chữa hay khuyên nhủ con theo lối mòn cũ, vợ chồng tôi đã lần đầu tiên ngồi lại để thực sự nhìn vào sự đổ vỡ của mình. Sex Education đã dạy tôi rằng s ự giải thoát đôi khi là món quà cuối cùng và tử tế nhất mà cha mẹ có thể dành cho nhau và cho con cái.

Chúng tôi quyết định sẽ không "vì con" mà sống khổ sở nữa, bởi vì chỉ khi bố mẹ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, con mới có thể thực sự trưởng thành một cách lành mạnh. Việc chấp nhận ly hôn không phải là sự sụp đổ, mà là khởi đầu cho một hình thái yêu thương mới - nơi sự thật được tôn trọng và hạnh phúc không còn là một màn kịch diễn vụng.