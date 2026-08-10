Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại cái ngày con khóc nức nở chạy về nhà, kể lại những điều nghe được từ chính miệng các bạn cùng lớp!

Đêm qua, nhìn phân cảnh cô gái trẻ Maeve trong phim Sex Education bước ra thế giới bằng sự chân thật nguyên bản từ chính cuộc đời gai góc của mình, tim tôi như thắt lại. Nhìn cái cách Maeve chinh phục hội đồng học bổng Mỹ không phải bằng một câu chuyện bóng đẩy nhái theo bất kỳ ai, mà bằng chính những vết sẹo thật nhất trong quá khứ, tôi liền nghĩ ngay đến con gái mình, đứa trẻ từng suýt kiệt sức vì chiếc áo "hoàn hảo" quá rộng vào đầu năm học vừa rồi.

Ngày con nhận kết quả trúng tuyển lớp 10 với số điểm top đầu, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Sự tin tưởng của cô giáo chủ nhiệm khi giao cho con chức vụ lớp trưởng càng làm ngọn lửa kiêu hãnh trong con cháy lớn. Con bước vào ngôi trường mới với một quyết tâm mãnh liệt: phải trở thành một lớp trưởng hoàn hảo toàn diện, một người thủ lĩnh không có điểm yếu để ai cũng phải nể phục.

Cái giá của sự gồng mình và cú tát từ những lời thì thầm

Thế nhưng, cái giá của sự hoàn hảo ấy lại là một bi kịch âm thầm. Tôi thấy con bắt đầu ôm đồm mọi công việc của lớp, từ dọn vệ sinh, thu quỹ đến việc nhắc nhở nếp sống. Con luôn gồng mình giữ một thái độ chuẩn mực đến mức cứng nhắc, lúc nào cũng cười nói chỉnh chu, không dám thể hiện sự mệt mỏi hay sơ suất nhỏ nào. Bất kể việc gì bạn bè nhờ, con cũng gật đầu nhận lấy vì sợ nếu từ chối, người ta sẽ đánh giá mình "kém năng lực". Con biến mình thành một cỗ máy luôn vận hành ở công suất tối đa.

Cho đến một chiều mưa đầu mùa, con trở về nhà với đôi mắt sưng húp, đóng sầm cửa phòng rồi gục xuống lòng tôi khóc nức nở. Sự chống đỡ gượng gạo suốt mấy tháng trời chính thức vỡ tan.

Sự thật phũ phàng là trong một buổi tan học, con tình cờ đứng đằng sau cánh cửa lớp và nghe thấy những lời thì thầm từ chính nhóm bạn thân thiết. Các bạn so sánh con với cô bạn lớp phó học tập, người tuy thẳng tính, đôi khi vụng về nhưng lại sống rất thật. Người ta bảo con "giả tạo", "chỉ thích ra vẻ ta đây", và chua chát nhất là câu nói: "Chơi với nó cảm giác mệt mỏi lắm, lúc nào cũng phải gồng theo cái vẻ hoàn hảo của nó".

Lời nói ấy như một cú tát trực diện quật ngã đứa trẻ 15 tuổi. Con dằn vặt trong sự uất hận và suy sụp: "Tại sao con đã cố gắng hết sức cho cái lớp này, cố làm một lớp trưởng tốt nhất mà các bạn lại ghét con?".

Sức mạnh của sự chân thật và bài học tháo bỏ chiếc mặt nạ

Tôi đã phải trò chuyện với con một cách chân tình, rằng: "Con có biết vì sao các bạn thấy mệt không? Vì con đang bắt các bạn phải tiếp xúc với một chiếc mặt nạ không tì vết, chứ không phải con người thật của con. Khi con cố gắng tỏ ra hoàn hảo, con tự tạo ra một khoảng cách vô hình khiến không ai dám chạm vào hay chia sẻ với con cả".

Tôi giải thích với con rằng, sự thu hút lớn nhất của một con người chưa bao giờ đến từ một bảng thành tích không vết xước hay một thái độ "luôn luôn ổn", mà nó đến từ sự dũng cảm đối diện với những điểm chưa hoàn hảo của chính mình.

"Con không cần phải làm một chiếc máy giải quyết mọi việc cho lớp. Con có quyền mệt, có quyền từ chối khi quá tải, và có quyền nhờ sự trợ giúp của bạn lớp phó hay các bạn khác. Hãy để các bạn thấy một cô lớp trưởng biết giận, biết buồn, biết vụng về nhưng luôn sống thật lòng và biết lắng nghe. Sự chân thật đó mới là giá trị khiến người ta tôn trọng và muốn ở lại bên con".

Tự do khi được sống là chính mình

Con tôi đã lắng nghe mẹ và dũng cảm chọn cách thay đổi.

Những ngày sau đó, con bắt đầu học cách tháo bỏ chiếc áo giáp nặng nề. Con họp lớp và thẳng thắn thừa nhận mình đã quá ôm đồm, phân chia lại công việc cho các bạn trong ban cán sự. Lần đầu tiên, con biết nói "Việc này một mình tớ làm không kịp, bạn giúp tớ một tay nhé". Lần đầu tiên, con biết ngồi xuống cùng bạn bè đùa vui thoải mái, biết bộc lộ những nỗi lo lắng về bài vở chứ không còn gồng mình làm "người giỏi nhất".

Kỳ diệu thay, khi con chấp nhận thả lỏng và sống thật với chính mình, không khí xung quanh con hoàn toàn thay đổi. Những ánh nhìn soi mói biến mất, thay vào đó là những tiếng cười tự nhiên, là những cái nắm tay sẻ chia từ bạn bè. Con không còn là một "lớp trưởng hoàn hảo" cô độc trên đỉnh cao nữa, mà đã trở thành một người bạn chân thành được tập thể yêu mến.

Trưởng thành là một hành trình dài để mỗi đứa trẻ nhận ra rằng: Bạn không cần phải nhái theo bất kỳ một hình mẫu hoàn hảo nào. Hãy trân trọng chính những mảnh ghép chưa trọn vẹn của bản thân, bởi khi bạn dũng cảm sống là chính mình với một trái tim bao dung, bạn đã sở hữu một sức hút tự nhiên và bền vững nhất mà không sự giả tạo nào có thể thay thế được.