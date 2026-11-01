Xem phim Sex Education, tôi ngộ ra chân lý để đời: Lần đầu tiên, tôi không ghen tị mà cười mỉm khi nghe hàng xóm ba hoa khoe con!

Xem Sex Education, giữa rất nhiều câu thoại sắc sảo về tâm lý tuổi mới lớn, một lời bộc bạch của cậu nam sinh Otis Milburn ở phần đầu bộ phim lại bất ngờ chạm trúng nỗi niềm sâu kín nhất của một người làm mẹ như tôi: "Things are easier when you don't care. Nobody gets hurt" (Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi bạn ngừng bận tâm. Chẳng ai phải chịu tổn thương cả).

Otis nói câu ấy như một cơ chế tự vệ để giữ bản thân đứng ngoài những rắc rối chốn học đường, nhưng ngẫm vào hành trình nuôi dạy con cái của chính mình, tôi lại tìm thấy ở đó một triết lý giải thoát tuyệt vời. Tôi nhận ra bấy lâu nay, sở dĩ bản thân luôn sống trong trạng thái căng thẳng, cau có, còn các con thì ngột ngạt, tổn thương, không phải vì các con hư hỏng hay kém cỏi, mà bởi vì tôi đã quá "bận tâm" đến hào quang của những đứa trẻ ngoài kia.

Chiếc bóng mang tên "con nhà người ta" và những bữa cơm chan nước mắt

Trước đây, tôi là một người mẹ rất dễ bị lung lay bởi thành tích của người khác. Chỉ cần lướt mạng xã hội thấy bạn bè khoe giấy khen của con, hay nghe đồng nghiệp, hàng xóm rôm rả kể chuyện con cái đỗ trường chuyên, giành học bổng này nọ, là y như rằng tối đó tâm trạng tôi lập tức tụt dốc không phanh.

Ảnh: Phim Sex Education

Cơn ghen tị và nỗi lo âu vô hình biến tôi thành một người mẹ khó tính và hay cằn nhằn. Về đến nhà, nhìn con trai đang thong thả ngồi vẽ tranh hay chơi đàn, máu nóng trong người tôi lại bốc lên. Tôi bắt đầu lôi những hình mẫu xuất sắc ngoài kia ra để chì chiết, so sánh: "Con nhìn con nhà người ta bằng tuổi mình mà xem, giải này giải nọ ầm ầm, còn con thì suốt ngày lêu lổng, học hành lẹt đẹt thế này thì sau này làm được trò trống gì!".

Những lời than vãn, trách móc của tôi lặp đi lặp lại mỗi ngày như một bản nhạc buồn tẻ và độc hại. Không khí trong nhà lúc nào cũng đặc quánh sự nặng nề. Chồng tôi mệt mỏi vì vợ suốt ngày cau có, bực dọc; còn con trai tôi thì ngày càng thu mình lại, ánh mắt đầy sự tự ti và tủi thân mỗi khi ngồi vào bàn ăn. Tôi đã tự tay biến mái ấm của mình thành một trường đua nghiệt ngã, nơi niềm vui của con bị đem ra cân đo đong đếm bằng thành tích của những đứa trẻ xa lạ.

Nghệ thuật "kệ" để bảo vệ hạnh phúc gia đình

Câu thoại của Otis trên màn ảnh như một cái phanh gấp kéo tôi dừng lại giữa cuộc chạy đua mù quáng ấy. Tôi tự hỏi mình: Rốt cuộc thì việc con nhà hàng xóm học giỏi hay xuất sắc cỡ nào có liên quan gì đến cuộc đời của con tôi? Tại sao tôi lại tự rước sự bực dọc vào người, rồi trút những năng lượng tiêu cực ấy lên chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra chỉ vì một sự so sánh khập khiễng?

Tôi quyết định áp dụng triết lý "ngừng bận tâm" ấy một cách triệt để. Tôi tập cho mình tư thế "kệ" đầy bản lĩnh: Kệ người ta khoe con tài giỏi đến đâu, kệ những bảng vàng thành tích ngoài kia rực rỡ thế nào, tôi chỉ tập trung quan sát duy nhất một hành trình: hành trình trưởng thành và hạnh phúc của chính con mình.

Và bài kiểm tra thực tế đầu tiên cho sự chuyển biến này đã đến vào chiều hôm qua.

Lúc tôi đang tưới mấy chậu cây ngoài cổng, chị hàng xóm sang chơi, gương mặt rạng rỡ niềm tự hào, hào hứng khoe ngay: "Chị ơi, thằng cu nhà em vừa có kết quả thi IELTS đạt 8.0 rồi, lại còn mới rinh thêm cái giải Tin học cấp thành phố nữa, mừng quá chị ạ!".

Nếu là tôi của vài tháng trước, chắc chắn sau nụ cười chúc mừng gượng gạo ấy sẽ là một đêm mất ngủ, là những tiếng thở dài thườn thượt và một trận "mưa" cằn nhằn dội xuống đầu con trai. Nhưng lần này, lòng tôi bình thản đến lạ.

Tôi mỉm cười thật tươi, chân thành chúc mừng niềm vui của hàng xóm, rồi nhẹ nhàng khép cổng bước vào nhà. Nhìn con trai đang cặm cụi tự tay lắp ráp một mô hình gỗ trong phòng khách, ngước lên mỉm cười rạng rỡ khoe với mẹ thành quả vừa hoàn thành, tôi thấy lòng mình ấm áp và nhẹ nhõm vô cùng.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một múi giờ riêng để nở hoa. Con nhà người ta có thể rực rỡ ở ngoại ngữ, tin học, còn con tôi có thể tỏa sáng bằng sự khéo léo, lòng nhân hậu và một tâm hồn bình an. Khi người mẹ biết ngừng bận tâm đến thước đo của thiên hạ, không còn tự tạo áp lực cho chính mình, thì chẳng ai trong ngôi nhà này phải chịu tổn thương nữa. Và đó mới chính là món quà lớn nhất tôi có thể trao cho tuổi thơ của con.