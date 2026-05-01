Xem phim Sex Education, tôi nghĩ ngay đến vợ chồng nhà hàng xóm: Cách họ dạy dỗ cô con gái "học dốt" khiến tôi xấu hổ và ngưỡng mộ!

Khi xem phim Sex Education, hành trình của nhân vật Ruby Matthews khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng thứ để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm nhất không phải là hào quang sang chảnh của cô ở trường, mà là hình ảnh người cha của cô, ông Jeffrey.

Ở trường Moordale, Ruby là một tiểu thư kiêu kỳ, sắc sảo và có phần cay nghiệt với mọi người xung quanh. Thế nhưng, khi bước qua cánh cửa nhà, cô lại biến thành một người con gái hiếu thảo, chăm sóc người cha bị bạo bệnh đa xơ cứng bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn tuyệt đối.

Ông Jeffrey không giàu có, không quyền lực, cơ thể lại bị bệnh tật dày vò, nhưng ông luôn dành cho con gái những lời khen ngợi, sự ấm áp và ánh mắt đầy tự hào. Ngôi nhà của họ tuy giản dị nhưng luôn ngập tràn tiếng cười và sự thấu hiểu.

Chính tình yêu thương vô điều kiện của người cha đã trở thành chiếc mỏ neo vững chắc giữ cho Ruby không bị lạc lối, giúp cô bảo nạp được bản chất tử tế sâu bên trong dù thế giới bên ngoài có phức tạp và đầy cám dỗ đến đâu. Một mái nhà an toàn, nơi đứa trẻ được là chính mình mà không sợ bị phán xét, chính là tấm khiên bảo vệ tốt nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con cái.

Tôi nghĩ đến cô bé nhà hàng xóm!

Bài học thấm thía về tình yêu của ông Jeffrey khiến tôi lập tức nghĩ đến câu chuyện của cô bé con nhà hàng xóm sát vách. Cô bé vốn có học lực không quá nổi bật. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy khốc liệt trước đây, vì điểm số không như ý nên con chỉ đỗ vào một ngôi trường cấp ba nằm ở top dưới của thành phố.

Đó là ngôi trường vốn mang nhiều tai tiếng vì có nhiều học sinh nghịch ngợm, cá biệt và thường xuyên xảy ra những vụ ẩu đả, đánh nhau.

Ruby có một người bố tuyệt vời

Ngày biết tin con nhà hàng xóm nhập học trường đó, thú thật là cả tôi và vợ đều không tránh khỏi định kiến, chúng tôi từng nhìn nhau chẹp miệng ái ngại, chặc lưỡi bảo nhau rằng môi trường như thế thì khéo chỉ vài tháng nữa thôi là cô bé cũng bị lôi kéo rồi đổ đốn, hư hỏng theo bạn bè ngay.

Thế nhưng, thời gian đã chứng minh những phán xét cảm tính của vợ chồng tôi hoàn toàn sai lầm. Cô bé không hề bị đồng hóa bởi môi trường xung quanh, trái lại còn ngày càng chăm chỉ, tự giác. Cứ đều đặn mỗi tuần, bất kể nắng mưa, tôi lại thấy con lụi cụi đạp xe đi học thêm, đêm nào góc cửa sổ nhà con cũng sáng đèn học bài đến tận tối muộn. Mỗi khi gặp mọi người trong ngõ, cô bé luôn lễ phép chào hỏi và nở nụ cười rạng rỡ, tự tin khoe rằng mình chắc chắn sẽ đỗ đại học để bố mẹ được tự hào.

Sức mạnh chữa lành từ một mái ấm vô điều kiện

Nhìn sự trưởng thành và năng lượng tích cực của cô bé, tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn phương pháp giáo dục của cặp vợ chồng hàng xóm và nhận ra một sự tương đồng kỳ lạ với người cha Jeffrey trong phim. Suốt những năm tháng con gái bị điểm thấp hay phải học trường top dưới, chưa một lần nào tôi nghe thấy tiếng quát tháo, chê bai hay sự thất vọng từ ngôi nhà của họ.

Ngược lại, hai vợ chồng anh chị luôn dành cho con những lời khen ngợi, động viên kịp thời trước mỗi nỗ lực nhỏ nhất của con. Họ không áp đặt áp lực thành tích, không mang con ra so sánh với "con nhà người ta", mà chọn cách đồng hành, tin tưởng và làm chỗ dựa tinh thần vững chắc để con yên tâm vững bước.

Tôi nhận ra rằng, chính môi trường gia đình ngập tràn tình yêu thương vô điều kiện ấy đã tôi luyện nên một bộ giáp tinh thần cực kỳ kiên định cho cô bé. Khi một đứa trẻ được tắm mát trong sự công nhận và tự hào của cha mẹ, chúng sẽ tự khắc có đủ sức mạnh để đề kháng lại mọi sự tiêu cực độc hại của môi trường bên ngoài.

Con không cần phải nổi loạn để thu hút sự chú ý, cũng không cần phải sa ngã để giải tỏa áp lực, bởi vì con biết rõ dù thế giới ngoài kia có quay lưng hay gắn mác trường top dưới lên mình, thì ở nhà, con vẫn luôn là báu vật độc nhất vô nhị của bố mẹ.

Cảm ơn Sex Education và cảm ơn cả gia đình người hàng xóm tuyệt vời, họ đã dạy cho một người làm cha như tôi hiểu rằng, điều tuyệt vời nhất mà cha mẹ có thể làm cho con không phải là trải sẵn cho con một con đường bằng phẳng, mà là xây dựng cho con một mái ấm bình yên, nơi tình yêu thương vô điều kiện chính là chiếc mỏ neo giữ con luôn đi đúng hướng trong mọi giông bão cuộc đời.