Xem phim “Sex Education”, tôi lập tức nhớ đến mẹ và 4 người chị: Biết ơn họ vì đã dạy cho tôi điều này

Parys Buckingham là một nữ sinh đại học tại Anh, thường xuyên viết bài cộng tác cho tạp chí Rife. Trong một bài viết đăng tải năm 2020, Parys cho biết sau khi xem xong mùa thứ hai của phim “Sex Education”, cô cảm thấy vô cùng ấn tượng với một tập phim.

“Đây là một bộ phim về một cậu thiếu niên vụng về, người có mẹ là chuyên gia trị liệu tình dục, và chính điều đó đã phần nào khiến cậu gặp khó khăn trong việc cởi mở nói về tình dục, nói về bạn gái và gần như mọi vấn đề khác. Tất cả đều rất đáng để xem, nhưng có một tập trong mùa này thực sự thu hút sự chú ý của tôi ngay từ đầu”, Parys viết.

“Sau khi những bí mật tình dục của học sinh và cả giáo viên bị rò rỉ khắp trường, một ai đó bắt đầu chiến dịch miệt thị một giáo viên bằng cách sỉ nhục cô là "lẳng lơ". Kết quả là một nhóm học sinh bị phạt và đưa vào lớp học kỷ luật”.

“Tất cả học sinh trong nhóm đều là nữ, và dường như là điểm chung duy nhất của họ. Họ thuộc các sắc tộc, tôn giáo, xu hướng tính dục và sở thích khác nhau, nhưng họ buộc phải ở bên nhau cho đến khi có ai đó đứng ra nhận trách nhiệm về những lời lẽ xúc phạm kia”.

Phim "Sex Education" nói về cuộc sống của các thiếu niên và người trưởng thành ở một thị trấn có tên Moordale.

“Trong lớp học kỷ luật đó, họ bị yêu cầu phải hợp tác làm một bài thuyết trình với chủ đề: “Điều gì gắn kết các bạn lại với nhau với tư cách là nữ giới?” Một trong những nhân vật, Aimee, bật khóc và sự gục ngã ấy khiến những cô gái còn lại bắt đầu hỏi lý do. Cô nói rằng mình đã trải qua một trải nghiệm đầy tổn thương khi bị một người lạ sàm sỡ trên xe buýt, khiến từ đó đến nay cô không thể tự mình đi xe buýt nữa”.

“Lời thú nhận của Aimee đã khơi mào một cuộc trò chuyện giữa các cô gái, và tất cả đều dần chia sẻ rằng họ cũng từng trải qua những tình huống tương tự khiến họ cảm thấy bất lực và không an toàn giống như Aimee. Họ nhận ra rằng, dù bề ngoài không có gì giống nhau, nhưng tất cả đều từng phải đối mặt với những hành vi quấy rối tình dục không mong muốn”.

Parys cho biết việc xem tập phim này thực sự là một trải nghiệm khó khăn, nhưng cảnh phim ấy cũng đã mang đến một tia hy vọng. Những cô gái cùng nhau, bất chấp sự khác biệt, để hỗ trợ một người bạn đang trải qua thời điểm tồi tệ, đó là điều khiến Parys cảm thấy rất quen thuộc.

“Rốt cuộc, là con gái trong xã hội ngày nay thật sự rất đáng sợ. Khi bạn đi bộ một mình vào ban đêm, bạn cảm thấy cần phải cầm chìa khóa trong tay như một vũ khí phòng thân, phòng khi có ai đó tấn công bạn. Bạn được dạy phải cư xử thế nào, ăn mặc ra sao, phải cẩn thận vì “mặc váy ngắn như vậy là tự chuốc lấy rắc rối.” Nhưng cũng giống như những cô gái trong phim Sex Education, đây cũng là thời điểm mà phụ nữ đang đứng lên đòi lại sức mạnh của mình cùng nhau. Điều đó khiến tôi nhớ đến tất cả những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc sống của tôi, những người đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi hết lần này đến lần khác”.

Các nhân vật nữ sát cánh với Aimee (áo đỏ) để cô có thể đi xe buýt trở lại.

Bài học từ mẹ và các chị gái

Parys tiết lộ rằng cô lớn lên cùng với bốn người chị em gái và được nuôi dưỡng bởi một người mẹ mạnh mẽ, tuyệt vời nhất.

“Tôi đã được dạy rất sớm rằng làm con gái không khiến tôi “thấp kém” hơn đàn ông hay con trai. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi luôn được khuyến khích đứng lên bảo vệ bản thân, rằng tôi có thể làm mọi thứ mà những cậu con trai trong trường làm được, và rằng tôi luôn có quyền nói “không”. Việc lớn lên trong một gia đình toàn nữ đã dạy tôi rằng việc nắm giữ sức mạnh nữ giới là điều quan trọng. Được bao quanh bởi những người phụ nữ tuyệt vời ấy giúp tôi học cách đón nhận sức mạnh ấy và sử dụng nó mà không hề sợ hãi”.

“Việc có một người mẹ mạnh mẽ, độc lập đã thực sự định hình con người tôi hôm nay. Thấy bà vượt qua những khó khăn, thử thách và chiến thắng chúng luôn là một nguồn cảm hứng to lớn, điều đó cũng định hình cái nhìn của tôi về cuộc sống, cả với tư cách là một người phụ nữ lẫn với tư cách một con người”.

Tình bạn là một trong những chủ đề chính của phim "Sex Education".

Một điều khác cũng rất quan trọng với Parys là tinh thần đoàn kết giữa phụ nữ. “Điều này chắc chắn bị ảnh hưởng bởi cách tôi lớn lên và môi trường tôi được nuôi dưỡng. Nuôi dạy năm cô con gái có vẻ không phải là công việc dễ dàng, nhưng mẹ tôi đã dạy tôi và các chị em tôi không bao giờ được sợ hãi khi đối mặt với thay đổi hay thử thách mà phải chào đón chúng, bởi chúng tôi sẽ vượt qua được và quan trọng nhất là phải giúp đỡ lẫn nhau khi đối mặt với khó khăn. Đây là điều tôi không chỉ áp dụng với các chị em ruột, mà còn với bạn bè và tất cả phụ nữ xung quanh tôi”.

“Thế giới này đã quá khắc nghiệt với phụ nữ, và chúng ta cần phụ nữ hỗ trợ nhau, không phân biệt hình thể, kích cỡ, màu da hay xu hướng tính dục. “Tình chị em” không chỉ là mối quan hệ máu mủ, mà là sự nâng đỡ lẫn nhau giữa phụ nữ ở khắp mọi nơi”, Parys nhận định.

Cuối bài viết, Parys trích dẫn một câu nói nổi tiếng của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama: “Không có giới hạn nào cho những gì phụ nữ có thể đạt được.”