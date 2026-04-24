Xem phim Sex Education, tôi bắt đầu nhận ra điều "khác lạ" ở con trai

Tôi xem Sex Education trong một buổi tối yên tĩnh, không kỳ vọng quá nhiều. Nhưng càng xem, tôi càng nhận ra bộ phim không chỉ nói về tình yêu tuổi trẻ, mà còn chạm đến những khoảng cách rất thật giữa cha mẹ và con cái.

Điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là những câu chuyện ồn ào, mà là những khoảnh khắc rất lặng.

Nó khiến tôi nghĩ đến con trai mình.

Gia đình tôi có hai người con. Con gái lớn đã lập gia đình, còn cậu út năm nay gần 40 tuổi, công việc ổn định, sống tử tế, hiền lành. Chỉ có một điều khiến tôi luôn canh cánh: con chưa từng có một mối quan hệ rõ ràng.

Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện lập gia đình, con đều lảng tránh.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ con chưa gặp đúng người. Nhưng linh cảm của một người mẹ khiến tôi cảm nhận được có điều gì đó không bình thường.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra con có tình cảm với một người cùng giới.

Sau khi xem phim Sex Education, tôi bắt đầu nhận ra điều "khác lạ" ở con trai. (Ảnh: Netflix)

Khoảnh khắc đó, tôi không thể chấp nhận. Tôi phản đối, thẳng thắn bày tỏ rằng con phải sống "đúng như kỳ vọng của gia đình", phải lập gia đình, sinh con như bao người khác.

Con tôi im lặng.

Sự im lặng kéo dài suốt nhiều năm.

Một bộ phim khiến tôi nhìn lại chính mình

Gần đây, tôi vô tình đọc được câu chuyện về một gia đình có con là người đồng tính nhưng vẫn được cha mẹ ủng hộ. Người mẹ trong câu chuyện chỉ nói một điều rất đơn giản: "Nó như thế nào, miễn nó hạnh phúc là được."

Câu nói ấy khiến tôi nhiều đêm không ngủ.

Và rồi tôi xem Sex Education.

Nhân vật Michael Groff – một người cha nghiêm khắc, bảo thủ, ban đầu cũng không chấp nhận con trai mình có mối quan hệ đồng giới. Nhưng theo thời gian, khi nhìn thấy con thực sự hạnh phúc, ông dần thay đổi.

Ông không còn cố kiểm soát.

Ông học cách chấp nhận.

Khoảnh khắc đó khiến tôi lặng đi.

Tôi chợt nhận ra điều tôi luôn nói là "muốn con hạnh phúc", nhưng thực ra, tôi chỉ muốn con hạnh phúc theo cách mà tôi cho là đúng.

Nhân vật Michael Groff khi nhìn thấy con thực sự hạnh phúc, ông dần thay đổi. (Ảnh: Netflix)

Theo các chuyên gia tâm lý, sự chấp nhận của gia đình đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Báo cáo của American Psychological Association cho thấy những người trẻ nhận được sự ủng hộ từ gia đình có sức khỏe tinh thần tốt hơn rõ rệt, ít rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm hay cô lập xã hội.

Trong khi đó, tổ chức The Trevor Project cũng chỉ ra rằng việc bị gia đình từ chối hoặc gây áp lực có thể khiến người trẻ cảm thấy cô đơn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xây dựng các mối quan hệ lâu dài.

Nhìn lại con trai mình, tôi bỗng thấy đau lòng.

Gần 40 tuổi, con vẫn một mình.

Không phải vì con không xứng đáng có hạnh phúc, mà có lẽ vì con chưa từng cảm thấy mình được chấp nhận hoàn toàn.

Khi cha mẹ học cách buông bỏ kỳ vọng

Tôi đã dành cả đời để cố gắng mang đến cho con những điều tốt nhất.

Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất tôi lại chưa từng làm được: cho con quyền được sống là chính mình.

Giờ đây, khi đã lớn tuổi, tôi hiểu rằng mình không thể đi cùng con mãi mãi.

Con tôi xứng đáng có một cuộc sống riêng, một người đồng hành, một nơi để thuộc về.

Có lẽ, điều tôi nên làm không phải là thay đổi con.

Mà là thay đổi chính mình.

Bởi đôi khi, tình yêu của cha mẹ không nằm ở việc dẫn con đi đúng hướng mình chọn.

Mà là đủ bao dung để đứng lại phía sau, và để con được sống cuộc đời của chính mình.