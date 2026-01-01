Xem phim Sex Education, tôi cuối cùng cũng đưa ra được quyết định sau thời gian dài dằn vặt: Ngưng làm một người mẹ hoàn hảo!

Suốt bao nhiêu năm làm mẹ, tôi luôn tự ép mình vào một khuôn mẫu không sai lệch: tôi phải là người mẹ luôn điềm tĩnh, luôn có câu trả lời cho mọi vấn đề của con, và gia đình tôi phải là hình mẫu cho sự hạnh phúc, ổn định. Tôi sợ con thấy mình yếu đuối, tôi sợ mình mắc lỗi, và trên hết, tôi sợ nếu mình không "hoàn hảo", con tôi sẽ không có một điểm tựa vững chắc. Sự dằn vặt này khiến tôi sống trong trạng thái căng thẳng thường trực, luôn cố gắng che đậy những vụn vỡ bên trong bằng một vẻ ngoài tươm tất.

Tôi u mê tin rằng đó là cách tốt nhất để giáo dục con. Nhưng thực tế, con tôi lại cảm thấy xa cách với chính mẹ mình. Con không dám tâm sự những thất bại vì sợ làm hỏng bức tranh hoàn mỹ mà tôi đã dày công xây dựng. Tôi đã tạo ra một môi trường đầy áp lực, nơi sự thật luôn phải nhường chỗ cho vẻ hào nhoáng của sự hoàn hảo. Cho đến khi tôi xem Sex Education, tôi mới thực sự bàng hoàng trước sự sai lầm của chính mình.

Trong phim, bác sĩ tâm lý Jean Milburn là một người mẹ cực kỳ thông thái nhưng lại luôn cố gắng kiểm soát cuộc đời của Otis bằng sự hoàn hảo của mình. Bà can thiệp vào mọi ngóc ngách đời tư của con, luôn đưa ra những lời khuyên sắc sảo nhưng lại quên mất việc đơn giản nhất: làm một người mẹ bình thường. Khoảnh khắc Jean suy sụp và thừa nhận rằng bà cũng có những nỗi sợ, những sai lầm và sự lộn xộn trong cuộc sống cá nhân, chính là lúc bà và Otis thực sự kết nối được với nhau.

Nhân vật Jean (Ảnh: Netflix)

Tôi nhận ra một đạo lý đắt giá: con cái không cần một người mẹ "thần thánh", chúng cần một người mẹ bằng xương bằng thịt, biết vui biết buồn và dám thừa nhận sai lầm. Sự hoàn hảo của tôi chính là một bức tường ngăn cản sự thấu hiểu. Khi tôi cố gắng làm một người mẹ hoàn hảo, tôi đã vô tình dạy con rằng "không được phép sai lầm". Đó là một bài học độc hại khiến đứa trẻ trở nên tự ti và luôn lo sợ sự phán xét.

Sex Education đã chỉ cho tôi thấy một ngõ cụt mà tôi đang lao vào: càng cố hoàn hảo, tôi càng đẩy con ra xa. Nhìn cách các nhân vật tuổi teen vật lộn với những kỳ vọng của người lớn, tôi chợt hiểu rằng sự hoàn hảo của cha mẹ thường đi kèm với sự bóp nghẹt bản sắc của con cái. Tôi đã quá tập trung vào việc "diễn" vai một người mẹ lý tưởng mà quên mất việc lắng nghe những nhu cầu thực sự của con.

Tôi đã suýt nữa đánh mất cơ hội được làm bạn với con chỉ vì cái tôi quá lớn. Sự thức tỉnh này thôi thúc tôi phải thay đổi ngay lập tức. Tôi không thể bước sang năm mới với chiếc mặt nạ cũ kỹ này nữa. Tôi quyết định sẽ sống thật hơn, lộn xộn hơn một chút, nhưng chắc chắn sẽ chân thành hơn. Sự tự do của con và sự bình yên của chính tôi quan trọng hơn bất kỳ lời khen ngợi nào từ xã hội về một "gia đình kiểu mẫu".

Quyết định ngưng làm một người mẹ hoàn hảo là sự giải thoát lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi đã ngồi lại với con và thú nhận: "Mẹ không biết hết mọi câu trả lời, mẹ cũng có những lúc sai lầm và mẹ cũng biết sợ hãi. Từ nay, mẹ con mình hãy cùng nhau học cách lớn lên, mẹ sẽ không ép mình phải hoàn hảo nữa".

Hành động đó đã mở ra một chương mới cho gia đình tôi. Con bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, chúng tôi cười nhiều hơn trước những vụng về của nhau. Tôi nhận ra rằng: Chỉ khi người mẹ dám sống hạnh phúc với những khiếm khuyết của chính mình, đứa trẻ mới có đủ dũng cảm để tự tin bước đi trên đôi chân của chúng.

Đừng cố làm một người mẹ hoàn hảo, hãy làm một người mẹ hạnh phúc. Bởi vì một người mẹ hạnh phúc sẽ lan tỏa năng lượng chữa lành, còn một người mẹ hoàn hảo chỉ mang lại sự ngột ngạt. Năm mới này, tôi chọn sự chân thật làm món quà lớn nhất dành cho chính mình và cho con.