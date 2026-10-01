Xem phim Sex Education, tôi cứ ngồi ngây ra rồi khóc: Tôi là một người mẹ tồi nhưng may mắn có một đứa con quá hiểu chuyện và bao dung!

Xem Sex Education, chặng đường hòa giải giữa ông bố Michael Groff và cậu con trai Adam ở những mùa cuối là một trong những phân cảnh khiến tôi rơi nhiều nước mắt nhất.

Một mối quan hệ từng rơi vào bế tắc tột cùng, ngập ngụa bạo lực tinh thần suốt bao năm, chỉ thực sự tan băng khi người cha chịu buông bỏ toàn bộ cái tôi uy quyền và đứa con nhìn thấy sự bất toàn của cha mình. Sau khi mất đi chiếc ghế hiệu trưởng, trải qua đổ vỡ hôn nhân và những năm tháng chật vật đối diện với sự trống rỗng của chính mình, ông Michael lầm lũi tìm đến trang trại nơi Adam làm việc. Lần đầu tiên, người đàn ông ấy không còn rao giảng hay phán xét, mà cúi đầu nói một lời xin lỗi chân thành: thừa nhận mình từng là một người cha độc đoán, tồi tệ và đã gây ra quá nhiều vết thương cho con.

Ở chiều ngược lại, Adam không xua đuổi hay tiếp tục nuôi lòng hận thù. Nhìn dáng vẻ già nua, lúng túng và vụn vỡ của bố bên chuồng ngựa, Adam nhận ra bố mình chưa từng là một "ông kẹ" quyền lực toàn năng, mà thực chất chỉ là một người đàn ông trung niên mang đầy những sang chấn chưa lành từ thời thơ ấu. Cậu mở lòng, dạy bố cưỡi ngựa, kiên nhẫn nhìn bố làm quen với từng công việc chân tay. Khoảnh khắc ấy đẹp đẽ và xúc động vô cùng, bởi nó không chỉ là sự tha thứ, mà là sự cứu rỗi lẫn nhau giữa hai thế hệ.

Nhìn hai cha con họ trên màn ảnh, lồng ngực tôi nghẹn lại. Tôi thấy trọn vẹn bóng hình của chính mình và đứa con bé bỏng trong chuỗi ngày giông bão sau đổ vỡ hôn nhân.

Ảnh: Phim Sex Education

Những ngày đen tối và chiếc thùng rác cảm xúc

Cách đây mấy năm, khi cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi rơi vào một hố sâu khủng hoảng tâm lý chưa từng thấy. Nỗi đau bị phản bội, cảm giác thất bại, sự bẽ bàng và gánh nặng cơm áo của một người mẹ đơn thân đè bẹp mọi lý trí của tôi. Tôi u uất, mất ngủ triền miên và luôn sống trong trạng thái cáu bẳn, kích động.

Và đau đớn thay, người phải hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ mù quáng ấy lại chính là đứa con vô tội của tôi.

Bất cứ chuyện gì không vừa ý, chỉ một chiếc cốc đặt sai chỗ hay một vết mực dây ra vở, tôi cũng có thể bùng nổ, gào thét và trút những lời lẽ cay nghiệt lên đầu con. Tôi đem con ra làm chiếc "thùng rác cảm xúc" để giải tỏa sự bế tắc của bản thân, vừa khóc lóc vừa mắng nhiếc, khiến đứa trẻ lúc nào cũng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, co rúm người lại ở góc nhà.

Mọi chuyện tồi tệ đến mức tôi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực mất kiểm soát, buộc tôi phải tìm đến bác sĩ để điều trị tâm lý dài ngày. Trong những buổi tham vấn đầy nước mắt, khi từng lớp vỏ bọc ích kỷ bị bóc trần, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã biến thành một người mẹ độc hại đến mức nào. Tôi đã nhân danh nỗi đau của bản thân để cào xé tâm hồn đứa con bé bỏng mà mình từng dứt ruột đẻ ra.

Lòng bao dung vô điều kiện của một đứa trẻ

Ngày tôi quyết định ngồi xuống đối diện với con sau đợt điều trị tâm lý, lòng tôi trĩu nặng mặc cảm tội lỗi. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận sự xa lánh, thậm chí là những lời oán trách từ con, bởi những gì tôi gây ra cho con là quá đỗi tàn nhẫn.

Tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của con, nước mắt giàn giụa, dẹp bỏ toàn bộ sĩ diện của một người làm mẹ để nói lời xin lỗi tự đáy lòng: "Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã là một người mẹ rất tồi tệ, mẹ để sự đau khổ của mình làm tổn thương con quá nhiều. Mẹ sai rồi, mẹ không xứng đáng làm mẹ của con...".

Thế nhưng, điều xảy ra sau đó đã trở thành khoảnh khắc thức tỉnh lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Con tôi không hề có một ánh mắt thù hằn, cũng không một lời trách cứ. Đứa trẻ ấy chỉ lặng lẽ nhìn mẹ, rồi vươn đôi tay nhỏ bé ôm chầm lấy cổ tôi, vỗ về nhè nhẹ lên lưng mẹ như cách một người lớn đang an ủi một đứa trẻ: "Mẹ đừng khóc nữa. Con hiểu mà, con biết mẹ đang buồn và mệt lắm. Con không giận mẹ đâu, con luôn ở bên cạnh mẹ mà".

Lời nói ngây thơ mà chan chứa yêu thương ấy như một dòng nước mát lành tưới thẳng vào tâm hồn khô héo, vụn vỡ của tôi. Tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay của chính con mình. Người lớn chúng ta cứ ngỡ mình là đấng sinh thành thì có quyền ban phát tình thương và dạy dỗ con trẻ, nhưng thực ra, chính sự bao dung thuần khiết, không điều kiện của những đứa con mới là chiếc phao cứu sinh kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy của những sang chấn cuộc đời.

Học cách làm mẹ từ tình yêu của con

Cũng giống như Adam nhìn thấy sự bất lực của ông Michael, con tôi đã nhìn thấu những vụn vỡ của mẹ nó và chọn cách yêu thương thay vì kết tội. Sự tha thứ của con không chỉ chữa lành cho chính mối quan hệ giữa hai mẹ con, mà còn dạy cho tôi bài học sâu sắc nhất về sự khiêm nhường: làm cha mẹ không đồng nghĩa với sự hoàn hảo.

Đôi khi, điều dũng cảm nhất mà một người lớn có thể làm không phải là gồng mình duy trì chiếc mặt nạ uy quyền bất khả xâm phạm, mà là dám đối diện với sự yếu đuối của bản thân, dám cúi đầu xin lỗi đứa trẻ vì những tổn thương mình đã trót gieo rắc.

Sau tất cả những giông bão, tôi hiểu rằng mái ấm thực sự không phải là nơi cha mẹ không bao giờ phạm sai lầm, mà là nơi người lớn biết nhận sai để sửa đổi, và những đứa trẻ cảm thấy đủ an toàn, đủ thấu hiểu để dang rộng vòng tay đón nhận sự hối lỗi ấy bằng trọn vẹn lòng bao dung.