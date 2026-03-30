Xem phim Sex Education, nhờ nhân vật này mà tôi giúp con trai vực dậy tinh thần sau cú sốc lớn nhất 18 năm cuộc đời!

Hai năm trước, ngôi nhà của tôi bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Với một đứa trẻ luôn là lớp trưởng, bảng điểm lúc nào cũng rạng rỡ và là niềm tự hào của cả gia đình, việc trượt đại học giống như một bản án nghiệt ngã dội thẳng xuống đầu con trai tôi.

Tôi vẫn nhớ như in gương mặt thất thần của con lúc đó. Con nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, và câu nói xót xa nhất mà con thốt ra với tôi là: "Mẹ ơi, con thấy nhục lắm, con không dám vác mặt ra đường nhìn ai nữa". Sự kiêu hãnh của một đứa trẻ "con nhà người ta" bỗng chốc vỡ vụn, và con chọn cách trốn chạy thế giới vì mặc cảm tội lỗi.

Lúc ấy, nhìn con suy sụp, tôi lại nhớ đến những thước phim của Sex Education. Trong cái vũ trụ đầy rẫy những rắc rối của đám trẻ trung học ấy, tôi nhận ra một chân lý: Cuộc đời đôi khi thật nghiệt ngã, nhưng không phải mọi thứ đều là ngõ cụt, và hy vọng thì luôn hiện hữu ở những góc khuất mà ta ít ngờ tới nhất.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về Adam Groff. Trong số các nhân vật, Adam có lẽ là người có cái kết mùa thê thảm nhất. Cậu ấy không chỉ đơn độc trong những mâu thuẫn chồng chất với người cha nghiêm khắc, mà tệ hơn cả là bị tống vào trường quân đội một cách đột ngột, trái hoàn toàn với ý muốn của mình. Đó là một sự tước đoạt tự do, một sự áp đặt tàn nhẫn khiến người ta tưởng chừng như tương lai của cậu ấy đã khép lại sau cánh cổng trường quân sự lạnh lẽo đó.

Dẫu vậy, giữa cái thực tại nghiệt ngã ấy, Adam vẫn kịp có một khoảnh khắc riêng với Eric, và kỳ diệu nhất là hình ảnh cậu tìm thấy chú chó lạc đang ngồi trên thảm cỏ chờ đợi mình. Hình ảnh chú chó ấy nhỏ bé thôi, nhưng nó là minh chứng rằng dù thế giới có quay lưng, dù cuộc đời có đẩy bạn vào hoàn cảnh tồi tệ nhất, thì vẫn luôn có một điều gì đó tốt đẹp, một sự an ủi lặng lẽ đang chờ đợi bạn.

Tôi đã đem câu chuyện về chú chó của Adam để thủ thỉ với con trai mình trong những ngày con chênh vênh nhất. Tôi nói với con rằng: "Thất bại lần này không định nghĩa con là ai. Nhìn Adam mà xem, ngay cả khi bị đẩy vào chỗ con không muốn nhất, cuộc đời vẫn gửi đến cho cậu ấy một 'người bạn' để sưởi ấm tâm hồn. Con cũng vậy, một kỳ thi không thể dập tắt hy vọng, mẹ vẫn ở đây, và những cơ hội khác vẫn đang chờ con phía trước."

Tôi không ép con phải ngay lập tức vui vẻ, tôi chỉ muốn con hiểu rằng "không phải mọi thứ đều tồi tệ". Chúng tôi đã cùng nhau đi qua một năm ôn thi lại đầy nhọc nhằn, nhưng lần này không phải bằng áp lực của một lớp trưởng phải đứng đầu, mà bằng tâm thế của một người đi tìm lại niềm tin vào chính mình.

Và phép màu đã đến. Năm ngoái, con đã chính thức đỗ vào ngôi trường đại học mà con hằng mơ ước. Giây phút con cầm tờ thông báo trúng tuyển, tôi thấy trong mắt con không chỉ là niềm vui của sự thành công, mà còn là sự trưởng thành sau cơn bão.

Hóa ra, đôi khi chúng ta cần phải "trượt chân" một chút để nhận ra giá trị của sự kiên trì. Và cũng giống như Adam, khi ta dám đối diện với nỗi đau và bước tiếp, cuộc đời sẽ luôn dành sẵn cho ta một "chú chó lạc" – một niềm hy vọng lấp lánh để dẫn lối chúng ta về nhà.

Minh Châu