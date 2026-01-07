Xem phim Sex Education, hòn đá đè nặng trong tim tôi bấy lâu cuối cùng rơi xuống: Gia đình tôi được "giải thoát" thật rồi!

Suốt hơn 10 năm qua, gia đình tôi sống trong một kịch bản hoàn hảo được dựng lên bởi sự chịu đựng của bố và sự hy sinh của mẹ. Tôi đã lớn lên trong một ngôi nhà không bao giờ có tiếng cãi vã lớn, nhưng lại đầy rẫy những khoảng lặng chết chóc. Bố mẹ tôi đã từ lâu không còn nhìn vào mắt nhau, họ sống như hai người xa lạ dưới một mái nhà chỉ để giữ cho tôi một danh nghĩa gia đình trọn vẹn. Hòn đá đè nặng trong tim tôi chính là mặc cảm tội lỗi: tôi tin rằng chính sự tồn tại của mình đã buộc họ phải sống trong địa ngục của sự không hạnh phúc.

Tôi u mê tin rằng một gia đình tan vỡ là một thất bại thảm hại, là điều nhục nhã với họ hàng. Vì vậy, tôi đã gồng mình lên để làm một đứa con ngoan, cố gắng bù đắp cho những vụn vỡ của bố mẹ bằng những thành tích học tập. Nhưng thực tế, sự ngột ngạt đó đã bóp nghẹt sự trưởng thành của tôi, biến tôi thành một kẻ luôn lo âu và sợ hãi sự chia ly. Cho đến khi tôi xem Sex Education, nhìn thấy những gia đình học cách nói lời chia tay, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào.

Trong phim, tôi đặc biệt bị tác động bởi cách mà các nhân vật đối diện với sự sụp đổ của các mối quan hệ. Dù là sự đổ vỡ của vợ chồng hiệu trưởng Groff hay những rạn nứt trong gia đình Jean Milburn, bộ phim luôn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ rằng sự thật luôn tốt hơn một lời nói dối đẹp đẽ. Khoảnh khắc bà Maureen Groff quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân ngột ngạt để tìm lại chính mình đã khiến tôi khóc nấc lên vì nhận ra mẹ mình cũng xứng đáng có được sự tự do đó.

Bà Maureen (Ảnh: Netflix)

Tôi nhận ra một đạo lý đắt giá: gia đình được định nghĩa bằng tình yêu và sự tôn trọng, chứ không phải bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn hay một căn nhà chung nhưng lạnh lẽo. Việc bố mẹ tôi cố bám víu lấy nhau không phải là bảo vệ tôi, mà là đang dạy tôi cách sống giả dối và tiêu triệt niềm tin vào tình yêu thực sự. Sex Education đã dạy tôi rằng sự giải thoát không phải là sự kết thúc, mà là sự bắt đầu của một hình thái yêu thương mới lành mạnh hơn.

Sau khi xem hết mùa cuối của bộ phim, tôi đã làm một việc mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới. Tôi chủ động ngồi lại với cả bố và mẹ, trong một buổi tối lặng lẽ nhất của năm 2026. Tôi nói: "Con biết bố mẹ không còn hạnh phúc khi ở bên nhau. Con không cần một gia đình trọn vẹn về hình thức nhưng trống rỗng về cảm xúc. Nếu việc chia tay giúp cả hai được thanh thản, con sẽ là người đầu tiên ủng hộ".

Giây phút đó, tôi thấy đôi vai của mẹ rung lên và ánh mắt bố dường như trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Hòn đá đè nặng trong tim tôi bấy lâu cuối cùng đã rơi xuống. Chúng tôi đã không còn phải diễn vai một gia đình hạnh phúc nữa. Sự giải thoát này không mang lại nỗi đau như tôi từng sợ hãi, trái lại, nó mang lại một bầu không khí trong lành mà chúng tôi chưa từng được hít thở suốt 10 năm qua. Chúng tôi đã chính thức được "giải thoát" khỏi cái bóng của sự kỳ vọng và định kiến xã hội.

Tôi biết ơn Sex Education vì đã cho tôi dũng khí để phá vỡ vòng lặp của sự chịu đựng. Gia đình tôi tan vỡ trên danh nghĩa nhưng lại thực sự trọn vẹn trong tâm hồn. Giờ đây, chúng tôi yêu thương nhau bằng sự chân thật thay vì bằng sự gượng ép. Tôi đã học được rằng, đôi khi phải buông tay mới là cách tốt nhất để giữ lấy nhau, và sự tan rã đôi khi chính là phép màu của sự cứu rỗi.