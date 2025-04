Xem phim Sex and the City 23 năm mới biết nữ chính mang bầu khi đang quay phim

Bộ phim 18+ kinh điển mọi thời đại

Được phát sóng lần đầu tiên trên kênh HBO vào năm 1998, Sex and the City nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, vượt ra khỏi khuôn khổ của một bộ phim truyền hình đơn thuần để trở thành biểu tượng về nữ quyền, tình dục và lối sống hiện đại. Dựa trên tuyển tập bài báo cùng tên của Candace Bushnell, bộ phim theo chân bốn người phụ nữ thành đạt, độc lập sống tại New York: Carrie, Miranda, Charlotte và Samantha – mỗi người đại diện cho một kiểu hình phụ nữ khác nhau trong xã hội.

Với 6 mùa phát sóng kéo dài đến năm 2004, bộ phim mang về tổng cộng 7 giải Emmy, 8 giải Quả cầu vàng và 3 giải SAG. Không chỉ thành công về mặt chuyên môn, phim Sex and the City còn tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến giới thời trang, văn hóa và cả ngôn ngữ thường ngày. Carrie Bradshaw, với những bộ trang phục không thể lẫn vào đâu được và đôi giày Manolo Blahnik huyền thoại, đã trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu. Bộ phim cũng là một trong những lý do khiến du lịch New York tăng mạnh vào thời điểm đầu những năm 2000, khi người hâm mộ đổ về các địa điểm quay phim để tìm kiếm "một phần của Carrie trong chính họ".

Sau khi kết thúc loạt phim, hai phần điện ảnh ra mắt lần lượt vào năm 2008 và 2010 tiếp tục nối dài sức nóng của thương hiệu. Dù nhận được đánh giá trái chiều, cả hai phần vẫn đạt doanh thu phòng vé đáng kể, đặc biệt là phần đầu tiên thu về hơn 415 triệu USD toàn cầu. Trong thời đại mà khán giả chưa quen với những nhân vật nữ phức tạp, giàu khát vọng và không e ngại đề cập đến vấn đề giường chiếu, Sex and the City đã làm điều đó một cách táo bạo và đầy cảm hứng.

96 cảnh nóng gây sốc

Là một trong những series tiên phong về mặt nội dung dành cho người lớn, Sex and the City không hề e dè khi khai thác đời sống tình dục của phụ nữ một cách chân thực và chi tiết. Với tổng cộng 96 cảnh nóng, loạt phim này đã thiết lập một chuẩn mực mới cho dòng phim truyền hình 18+ trên sóng truyền hình.

Điều đáng nói là các cảnh nóng trong Sex and the City không chỉ nhằm mục đích gây sốc hay câu view. Chúng được xây dựng để phản ánh sự phức tạp trong đời sống cảm xúc và tâm lý của các nhân vật, giúp khán giả hiểu rõ hơn về nội tâm và những mâu thuẫn thường nhật mà phụ nữ hiện đại phải đối mặt. Từ những lần thử nghiệm "tình một đêm" đến nỗi ám ảnh về việc mất đi ham muốn trong hôn nhân, phim không hề né tránh bất kỳ chủ đề nhạy cảm nào.

Tuy nhiên, độ bạo của phim cũng từng là đề tài tranh cãi. Ở một số quốc gia, bộ phim bị kiểm duyệt gắt gao, thậm chí cấm phát sóng trên truyền hình công cộng vì nội dung "quá phóng túng và khiêu khích". Dù vậy, sự táo bạo ấy lại chính là yếu tố làm nên chất riêng cho Sex and the City, giúp bộ phim trở thành chuẩn mực cho hàng loạt tác phẩm truyền hình 18+ sau này như Girls, The L Word, hay Euphoria.

Nữ chính độc lạ nhất dự án: Sarah Jessica Parker

Trong số bốn nữ diễn viên chính, Sarah Jessica Parker (vai Carrie Bradshaw) luôn được xem là linh hồn của loạt phim – không chỉ vì cô là người dẫn dắt câu chuyện, mà còn vì chính sự "khác biệt" của cô so với phần còn lại của dàn cast. Một điều thú vị là Parker là nữ chính duy nhất đưa điều khoản "không khỏa thân" vào hợp đồng ngay từ đầu. Trong khi Kim Cattrall (Samantha) thoải mái với các cảnh quay nóng bỏng, thậm chí là nude hoàn toàn, thì Parker luôn giữ vững nguyên tắc không để lộ da thịt quá mức dù cảnh quay có yêu cầu gắt gao đến đâu. Các đạo diễn buộc phải dùng nhiều kỹ thuật quay đặc biệt như chọn góc máy, ánh sáng và dàn dựng khéo léo để phù hợp với giới hạn cô đặt ra.

Ngoài ra, vào mùa thứ 5 ra mắt năm 2002 của loạt phim, Parker bất ngờ mang thai con trai đầu lòng. Việc này khiến HBO buộc phải rút ngắn số tập từ 18 xuống còn 8, và đội ngũ sản xuất phải thay đổi nhiều tình tiết để phù hợp với lịch trình của nữ diễn viên. Dù vậy, Parker vẫn tiếp tục ghi hình đến cuối mùa và không để tình trạng cá nhân ảnh hưởng đến diễn xuất – điều khiến cô được đánh giá cao cả về chuyên môn lẫn thái độ làm nghề.

Parker không chỉ là nhân vật trung tâm trên màn ảnh mà còn là biểu tượng thời trang thực thụ ngoài đời. Trong suốt 6 mùa phim, tủ đồ của Carrie luôn là đề tài được bàn tán sôi nổi, từ chiếc váy tutu trong đoạn intro mở đầu đến hàng loạt thiết kế đắt đỏ của Dior, Chanel, hay Vivienne Westwood. Vai diễn Carrie Bradshaw không chỉ giúp Parker đoạt giải Quả cầu vàng mà còn đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới trong làng giải trí Mỹ.

Nữ diễn viên giấu bụng bầu cực khéo

