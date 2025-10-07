Xem lại Tây Du Ký sau 25 năm, tôi hối hận vì ngày xưa không chọn trở thành Sa Tăng: Đây mới là kiểu người làm gì cũng được quý mến

* Dưới đây là chia sẻ của fan hâm mộ phim Tây Du Ký trên tờ Sohu (Trung Quốc).

Xem lại Tây Du Ký sau 25 năm, tôi mới nhận ra một điều, ngày xưa, tôi đã quá an toàn khi chọn làm Tôn Ngộ Không, thông minh, mạnh mẽ, lập công hiển hách nhưng cũng đầy rắc rối. Sau 25 năm nhìn lại, mới thấy nếu chọn Sa Tăng, cuộc đời sẽ khác hẳn. Đây chính là kiểu nhân vật mà người ta làm gì cũng yêu quý, vừa nghiêm túc vừa được tôn trọng, lại vừa mang nét thân thiện khó cưỡng. Hình ảnh Sa Tăng giản dị, trung thực, sống có nguyên tắc nhưng không bao giờ kiêu căng hay làm phiền người khác khiến tôi phải suy ngẫm. Cách mà chúng ta chọn vai trong đời, từ tính cách, sự nghiệp đến các mối quan hệ, quyết định cách người khác nhìn nhận và yêu mến mình

Sa Tăng trong Tây Du Ký không nổi bật bằng Tôn Ngộ Không, cũng không lộng lẫy như Trư Bát Giới nhưng lại chiếm được lòng người nhờ sự điềm tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc và luôn làm tròn trách nhiệm. Ngày xưa, tôi mê Tôn Ngộ Không vì sức mạnh và sự nổi bật, muốn được người khác chú ý, muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng giờ nhìn lại, chính Sa Tăng mới là hình mẫu hóa rồng hóa phượng trong đời sống thực, làm việc gì cũng được tin tưởng, được giao phó, và ít khi gặp phiền phức hay tranh cãi không đáng có. Người ta quý Sa Tăng không phải vì Sa Tăng có siêu năng lực mà vì nhân vật này biết lắng nghe, biết nhún nhường đúng lúc, luôn đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân

Thực tế đời thường cũng không khác gì lắm. Người được yêu quý thường sở hữu những đặc điểm mà Sa Tăng thể hiện, điềm tĩnh, không nói quá nhiều nhưng nói đúng lúc, không chen ngang nhưng luôn có mặt khi cần, biết kiểm soát cảm xúc và thái độ, giữ lời hứa. Những người này, dù không nổi bật hay phô trương, vẫn khiến người khác tôn trọng và muốn đồng hành. Ngược lại, Tôn Ngộ Không là kiểu tôi phải nổi bật, tôi phải chứng tỏ thường gây ra nhiều xung đột không cần thiết, dễ bị ghét lẫn yêu cùng lúc. Điều này khiến tôi hối hận vì những lựa chọn ngày xưa, chạy theo hào quang mà bỏ qua giá trị của sự điềm đạm, tin cậy và lòng chân thành.

Sau 25 năm xem lại Tây Du Ký, Sa Tăng mới là kiểu người được yêu quý bền lâu.

Một điều thú vị là Sa Tăng cũng có vẻ ngoài thu hút riêng mà không cần phô trương, sự kiên định, nghiêm túc nhưng dễ gần, biết cách kiểm soát bản thân mà vẫn thể hiện được cá tính. Đây là kiểu người mà ai cũng muốn giao việc, chia sẻ tâm sự, hoặc dành thời gian bên cạnh. Trong xã hội hiện đại, hình mẫu này ngày càng hiếm, vì nhiều người chạy theo thành tích, nổi tiếng hoặc cố chứng tỏ bản thân. Đôi khi cách tạo dựng giá trị và được yêu mến bền vững không phải là chiếm spotlight mà là tạo ra sự an toàn, tin cậy và cảm giác được tôn trọng cho người khác

Sau khi xem lại Tây Du Ký, tôi nhận ra bài học lớn, nên chọn làm Sa Tăng trong cuộc sống vì Sa Tăng có khả năng khiến mọi người xung quanh tự nhiên quý mến. Ở đời, những người như vậy không cần la hét, không cần cố gắng nổi bật nhưng luôn được giao những công việc quan trọng, được bạn bè và đồng nghiệp tin tưởng và thường là trụ cột trong mọi mối quan hệ. Thử tưởng tượng một tập thể toàn người kiểu Sa Tăng, nhịp sống trôi chảy, ít xung đột, mọi người cảm thấy an tâm và muốn gắn bó. Trong khi nếu tập thể toàn Tôn Ngộ Không, mặc dù sáng tạo và hứng thú, chắc chắn sẽ không thiếu drama và mệt mỏi

Cuối cùng, tôi tự nhủ rằng khi chọn cách sống, chọn nghề nghiệp hay tương tác với người khác, không nhất thiết phải luôn chạy theo ánh hào quang. Đôi khi chọn Sa Tăng nghĩa là chọn sự điềm tĩnh, biết kiểm soát bản thân, sống có trách nhiệm và tôn trọng người khác. Đây mới thực sự là kiểu người mà người khác làm gì cũng yêu quý, làm gì cũng được tin tưởng, kiểu hóa rồng hóa phượng trong đời thực, không phải qua hào quang phù phiếm mà qua cách sống và thái độ kiên định. 25 năm sau khi xem lại Tây Du Ký, tôi hối hận vì không chọn Sa Tăng và giờ thì hiểu rằng cách người khác nhìn nhận và yêu quý mình đôi khi quan trọng hơn việc chúng ta muốn nổi bật hay chứng tỏ bản thân.