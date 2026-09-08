Xem lại loạt ảnh khai giảng mới thấy, nữ sinh Việt năm nay vẫn như mọi năm, lên hình quá ổn!
Ngày khai trường vốn đã nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng loạt visual của nữ sinh THPT Võ Trường Toản và THPT Việt Đức lại khiến khung hình càng thêm rực rỡ.
Khai giảng đã qua vài ngày nhưng loạt ảnh ngày đầu năm học mới vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh những khoảnh khắc hội bạn gặp lại sau kỳ nghỉ hè, nhan sắc của các nữ sinh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Dù chỉ diện áo dài trắng đơn giản hoặc đồng phục học sinh quen thuộc, các cô bạn vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và thần thái đúng chất tuổi học trò. Không cần trang phục cầu kỳ, nhiều khoảnh khắc được chụp khá tự nhiên vẫn đủ khiến dân tình phải dừng lại ngắm.
Cùng ngắm loạt visual nữ sinh được chú ý trong ngày khai giảng năm nay nhé!