Chiều 30/7, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM mới hoàn tất xử lý hiện trường vụ xe tải chở xe lu bị lật trên đường Trần Văn Giàu (đoạn qua phường Tân Tạo), giải tỏa ùn tắc giao thông qua khu vực.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, tài xế lái xe tải mang biển số TP.HCM chở theo một chiếc xe lu chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ đường Võ Trần Chí về đường Tên Lửa. Khi vừa qua cầu vượt Tỉnh lộ 10B (phường Tân Tạo, TP.HCM) một đoạn, tài xế cho xe tải rẽ trái quay đầu để di chuyển về lại hướng đường Võ Trần Chí.

Trong lúc ôm cua, chiếc xe lu chở trên xe tải bất ngờ bị chao đảo rồi ngã lật ngửa xuống mặt đường. Thời điểm xảy ra sự cố, trên đường có nhiều phương tiện đang lưu thông liền kề.

Sau sự cố, tài xế lái xe tải đến khu vực lân cận để tìm chỗ đậu. Tại hiện trường, chiếc xe lu nằm chổng bánh giữa đường, dầu nhớt chảy tràn ra khắp mặt đường gây trơn trượt nguy hiểm, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, kẹt xe cục bộ.

Nhận tin, CSGT có mặt phân luồng, điều tiết giao thông. Một xe cẩu chuyên dụng được huy động đến hiện trường để cẩu kéo chiếc xe lu vào sát lề đường.

Gần 15h cùng ngày, xe lu bị lật đã được di dời khỏi hiện trường. Phía nhà xe tải cũng đã tiến hành rải cát phủ lên vết dầu nhớt tràn, dọn dẹp hiện trường nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác qua lại.