Xé lòng tâm sự của em gái sau gần 2 năm Từ Hy Viên qua đời

MC Từ Hy Đệ vừa trở thành gương mặt của tạp chí Vogue Taiwan tháng 9/2026, cũng như xuất hiện trong bài phỏng vấn độc quyền. Bộ ảnh này đặc biệt ý nghĩa vì Từ Hy Đệ là ngôi sao duy nhất xuất hiện trên trang bìa trên số báo "Kim Cửu" danh giá.

Trong cuộc phỏng vấn, nữ MC đã thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình từ sau khi mất người chị gái Từ Hy Viên cho đến khi cô trở lại làm việc: "Tôi nghĩ vẫn còn hơi sớm để tôi trở lại. Mới chỉ khoảng 1 năm thôi. Trong lòng tôi vẫn còn nhiều cảm xúc”. Tuy nhiên, cô quyết định đứng trước ống kính một lần nữa phần lớn là do sự động viên từ những người xung quanh. Không chỉ ekip sản xuất mà mẹ 2 chị em - bà Hoàng Xuân Mai cũng muốn cô vực dậy, ra ngoài đối mặt một cách dũng cảm thay vì ở nhà than khóc.

Từ Hy Đệ vừa trở thành gương mặt của tạp chí Vogue Taiwan tháng 9/2026, cũng như xuất hiện trong bài phỏng vấn độc quyền. Ảnh: Vogue

Nữ MC không ngừng bày tỏ nỗi nhớ thương da diết dành cho người chị gái quá cố Từ Hy Viên, tiết lộ rằng cô thường mơ thấy chị mình gần như mỗi đêm. Ngay cả trong giấc mơ, cuộc sống của họ cũng gần giống như trước đây - 2 chị em cùng nhau dẫn chương trình, làm việc, chụp ảnh hoặc tham dự các buổi tụ họp.

Tuy nhiên, không phải giấc mơ nào cũng hạnh phúc. Đôi khi mọi chuyện suôn sẻ, đôi khi không, đôi khi cô cảm thấy vui vẻ, đôi khi lại không. Từ Hy Đệ miêu tả những khoảnh khắc này là "giống như trước đây". Mặc dù cô không còn có thể gặp chị gái mình ngoài đời thực, nhưng trong giấc mơ, họ vẫn cùng nhau trải qua cuộc sống thường nhật.

Em gái Từ Hy Viên cũng thành thật chia sẻ về những lúc phải giấu kín nỗi buồn. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt 3 cô con gái, đôi khi cô vẫn lén khóc một mình trong phòng. Những lúc đó, các con gái đến an ủi mẹ bằng những cái ôm.

Từ Hy Đệ vẫn mơ thấy chị gái hầu như hàng ngày. Ảnh: Vogue

Trong giấc mơ, 2 chị em cùng nhau dẫn chương trình, làm việc, chụp ảnh hoặc tham dự các buổi tụ họp. Ảnh: X

Cuối buổi phỏng vấn, Từ Hy Đệ được hỏi rằng nếu bản thân năm 20 tuổi hỏi cô bây giờ ý nghĩa của việc trở thành người lớn là gì, cô sẽ trả lời như thế nào. Câu trả lời của cô ấy phản ánh đầy đủ 1 năm sóng gió vừa qua: “Trở thành người lớn không dễ dàng. Bạn phải đối mặt với nhiều thứ. Những sự kiện mà bạn nghĩ là xa vời có thể bất ngờ xảy ra. Bạn phải sẵn sàng chấp nhận điều đó”.

Nữ MC khoe hình xăm tên viết tắt của chị gái Từ Hy Viên ở sau gáy. Dù cố diễn viên đã mất, cô vẫn hiện diện trong nhiều khía cạnh cuộc sống của người thân. Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào tháng 2/2025 trong chuyến đi du lịch cùng gia đình đến Nhật Bản. Cô mắc cúm, rồi tiến triển nhanh thành viêm phổi. Từ Hy Đệ ở thời điểm đó bày tỏ sự thương tiếc, nói rằng: “Tôi rất hạnh phúc khi được sống với tư cách là em gái của chị gái mình trong kiếp này”.

Nữ MC khoe hình xăm tên viết tắt của chị gái Từ Hy Viên ở sau gáy. Ảnh: Vogue

Kể từ đó, liên tiếp xuất hiện nhiều tin đồn, drama xoay quanh chuyện phân chia khối tài sản của Từ Hy Viên, hay quyền nuôi dưỡng 2 con. Khi những tin đồn lan rộng, Từ Hy Đệ quyết định đích thân lên tiếng phản bác. Trên truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), cô phủ nhận chuyện đối xử tệ bạc, bỏ bê 2 con của chị gái, bác bỏ thông tin cho rằng gia đình cố tình không cho 2 bé tham dự lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm mẹ. .

Cô nói thêm: “Gia đình chúng tôi vẫn đang đau buồn, và thật vô cùng đau lòng khi thấy những thông tin sai lệch lan truyền cùng với nỗi mất mát của chúng tôi. Im lặng không có nghĩa là chúng tôi thừa nhận những tin đồn này là đúng. Tôi cảm thấy cần thiết phải làm rõ sự thật trước khi thông tin sai lệch được chấp nhận như một thực tế”. Cuối cùng, Từ Hy Đệ bác bỏ những đồn đoán về tranh chấp thừa kế liên quan đến người chị gái quá cố của mình. Cô nhấn mạnh: “Việc thừa kế sẽ được giải quyết theo pháp luật. Đây không phải là chuyện mà mọi người nên tranh giành”.

Sau khi Từ Hy Viên qua đời, gia đình xáo xào bởi hàng loạt drama tranh giành tài sản, quyền nuôi dưỡng. Ảnh: Weibo

Nguồn: Vogue, Koreaboo