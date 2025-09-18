Xe gia đình của năm, hạng 1-2 tỷ đồng: Carnival, Kodiaq, Everest, CR-V, Santa Fe tạo nên cuộc đua khó đoán nhất CCA 2025

Tính đến 14h ngày 17/9/2025, trong hạng mục “Xe Gia đình của năm Hạng 1-2 tỷ đồng” tại Car Choice Awards (CCA) 2025, Skoda Kodiaq hiện dẫn đầu lượt bình chọn với hơn 11.000 phiếu bầu. Kia Carnival xếp thứ hai với hơn 9.600 phiếu, tạo nên cuộc rượt đuổi gay cấn ở nhóm đầu.

Trong khi đó, Ford Everest giữ vị trí thứ 3 với hơn 6.200 phiếu, tiếp tục khẳng định sức hút của SUV bán chạy nhất phân khúc D. Ở vị trí thứ 4 là Hyundai Santa Fe với hơn 5.800 phiếu. Honda CR-V e:HEV đứng cuối với số phiếu chỉ cách mẫu xe xếp trên chỉ khoảng 50 lượt bình chọn.

Dẫu vậy, kết quả trở nên khó đoán hơn cả khi nhận định từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn có những yếu tố sẽ thay đổi thứ tự ở chặng nước rút.

Santa Fe có nhiều yếu tố vượt trội nhưng chưa đủ

Hyundai Santa Fe được chuyên gia khen nhiều điểm nhưng suýt đứng ở chót top 5 hạng mục về lượt bình chọn. Ảnh: Hyundai

Mặc dù xếp gần cuối về lượt bình chọn, Santa Fe lại được một số chuyên gia từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn CCA 2025 đánh giá cao ở một vài điểm. Chuyên gia Đoàn Anh Dũng nhận định rằng Santa Fe đi đúng hướng với sự thực dụng và công nghệ, nhưng việc bỏ đi tùy chọn máy dầu, lại không có hybrid, khiến mẫu xe này chưa thể trở thành lựa chọn tối ưu trong phân khúc.

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Quang Trung cũng đánh giá cao Santa Fe ở hạng mục này. Ông nhấn mạnh rằng Santa Fe đáp ứng được nhiều tiêu chí phù hợp với nhóm khách hàng gia đình tìm kiếm một chiếc xe tầm giá 1-2 tỷ đồng, như rộng rãi, nhiều trang bị, vận hành mạnh mẽ và cảm giác lái tốt. Nếu có thêm tùy chọn hybrid, có thể Santa Fe sẽ thu hút khách hàng hơn.

Kodiaq được nhiều độc giả bình nhưng Carnival được chuyên gia đánh giá cao

Kia Carnival cũng được các chuyên gia đánh giá cao nhưng xét về lượt bình chọn lại đứng sau Skoda Kodiaq. Ảnh: Đại lý

“Ở phân khúc 1-2 tỷ đồng, khách hàng là gia đình không chỉ cần một chiếc xe rộng rãi mà còn phải nhiều trang bị, tính năng an toàn đầy đủ, mang lại sự thoải mái cho mọi thành viên”, vị chuyên gia cho biết.

Các yếu tố mà ông Trung đưa ra đều có trên Carnival. Mẫu minivan này đang dẫn đầu hạng mục với hơn 9.000 phiếu bầu. Sức hút của Carnival đến từ công thức quen thuộc nhưng hiệu quả: không gian rộng rãi, cấu hình 7-8 chỗ thực thụ và nhiều tiện nghi cao cấp trải đều cả ba hàng ghế. Trong phân khúc 1-2 tỷ đồng, hiếm mẫu xe nào vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày, vừa phục vụ được những chuyến đi xa đông thành viên như Carnival.

Tuy nhiên, mẫu xe đang dẫn đầu về lượt bình chọn từ độc giả lại là Skoda Kodiaq. Kodiaq ghi điểm ở sự cân bằng: ngoại hình SUV 5+2 chỗ hợp mắt, tiện nghi cao và vận hành tiết kiệm. Mẫu xe đến từ Cộng hòa Séc này cũng mang lợi thế là thương hiệu châu Âu nhưng giá dễ tiếp cận so với các xe đến từ Đức, nên thuyết phục được nhóm khách hàng tìm sự khác biệt.

Everest hài hòa nhưng chưa quá nổi trội

Ford Everest bán chạy nhất trong top 5 này nhưng lại không phải xe được nhiều lượt bình chọn vượt trội. Ảnh: Ford

Đứng ở vị trí thứ 3 về số lượt bình chọn của hạng mục này lại là mẫu xe đang có doanh số cao nhất. Dáng cứng cáp, hầm hố, gầm cao, khoang nội thất rộng và nhiều công nghệ an toàn giúp Everest luôn nằm trong top lựa chọn của gia đình Việt, vượt mặt Santa Fe, Fortuner về doanh số trong nhóm SUV/crossover 7 chỗ nhiều năm qua. Chuyên gia Đoàn Anh Dũng đánh giá Everest “có phom dáng và sự đa dụng vượt mặt bằng phân khúc”.

Trong khi đó, Honda CR-V e:HEV nổi bật nhờ lợi thế động cơ hybrid - điều mà Santa Fe đang thiếu để thuyết phục thêm khách hàng. CR-V ghi nhận hơn 5.800 phiếu, gần ngang Santa Fe. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, hạn chế của CR-V so với các mẫu xe còn lại trong top 5 nằm ở không gian chưa thực dụng bằng: cấu hình 5+2 chỗ chỉ vừa đủ, bản e:HEV chỉ có 5 chỗ ngồi, khó so với sự rộng rãi của Carnival, Everest hay Santa Fe.

Mặc dù dẫn đầu về số lượt bình chọn, Carnival vẫn chưa chắc chắn được vinh danh là “Xe Gia đình của năm Hạng 1-2 tỷ đồng” ở đêm Gala CCA 2025. Kết quả chung cuộc còn phụ thuộc vào cả điểm số từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn. Trong top 5 này, Everest và Santa Fe đang là 2 mẫu xe cũng được giới chuyên gia đánh giá cao về nhiều yếu tố phục vụ nhu cầu gia đình.