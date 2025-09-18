Xe GenZ của năm: Fan VinFast ồ ạt bầu VF 3 nhưng kết quả có thể đảo chiều!

* Số liệu update đến 13h ngày 17/9/2025

Giải thưởng Car Choice Awards 2025 đang trong giai đoạn sôi động với nhiều hạng mục hấp dẫn. Trong đó, hạng mục “Xe GenZ của năm” được dành cho những mẫu xe sở hữu thiết kế cá tính, khẳng định cái tôi và hình ảnh cá nhân, sở hữu công nghệ thông minh và khả năng kết nối, phù hợp với thế hệ trẻ – nhóm khách hàng mới, đang tìm kiếm chiếc xe đầu đời.

Sau khoảng 1 tuần mở cổng bình chọn trực tuyến, VinFast VF 3 đã vươn lên vị trí đứng đầu của hạng mục "Xe GenZ của năm" với 12.411 phiếu bầu (tính đến thời điểm viết bài). Con số này bỏ xa những cái tên khác trong hạng mục bao gồm VinFast VF 6 (5.814 bình chọn), Mazda CX-5 (5.545 bình chọn), Honda Civic (5.220 bình chọn) và Lynk & Co 06 (5.147 bình chọn).

Tuy vậy, đây mới chỉ là kết quả sau một tuần bình chọn. Để xác định mẫu xe chiến thắng cuối cùng ở từng hạng mục, Ban tổ chức sẽ cộng điểm từ hai nguồn: bình chọn của người dùng (30%) và đánh giá của Hội đồng thẩm định chuyên môn (70%). Kết quả chính thức sẽ được công bố tại đêm gala trao giải Car Choice Awards vào tối 3/10.

VinFast VF 3 đang nổi lên như một lựa chọn “chuẩn GenZ” nhờ sự kết hợp giữa giá dễ tiếp cận, thiết kế cá tính và công nghệ hiện đại. Với mức niêm yết khoảng 299 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi đi kèm, VF 3 mở ra cơ hội sở hữu ô tô cho nhiều bạn trẻ lần đầu mua xe. Là xe điện, chi phí vận hành và bảo dưỡng cũng thấp hơn nhiều so với xe xăng, phù hợp với ngân sách vốn được GenZ đặc biệt quan tâm. Tính đến tháng 8/2025, VinFast VF 3 đã bán ra 28.704 chiếc đến tay khách hàng và cũng tạm giữ ngôi vị xe bán chạy nhất thị trường.

Điểm cộng tiếp theo đến từ kích thước nhỏ gọn. Với chiều dài chỉ hơn 3,1 m, VF 3 dễ dàng xoay xở trong phố đông và tìm chỗ đỗ ngay cả ở những vị trí chật hẹp. Dù nhỏ nhắn, xe vẫn mang phong cách SUV nhờ khoảng sáng gầm cao và thiết kế vuông vức khỏe khoắn, vừa tiện lợi, vừa tạo cá tính riêng.

Thiết kế cũng là yếu tố khiến VF 3 ghi điểm trong mắt người trẻ. Xe có tới 9 màu sơn ngoại thất, đi kèm tùy chọn họa tiết trang trí giúp chủ nhân dễ dàng cá nhân hóa. Nội thất được tối giản nhưng trẻ trung, nổi bật với màn hình cảm ứng 10 inch và vô lăng D-cut 2 chấu hiện đại.

Ngoài ra, VF 3 còn được trang bị nhiều tiện nghi công nghệ đáp ứng nhu cầu sống số của GenZ như kết nối Bluetooth, Wi-Fi, cập nhật phần mềm từ xa, quản lý xe qua ứng dụng, định vị và thông báo dịch vụ. Hệ truyền động điện cho công suất khoảng 32 kW, mô-men xoắn 110 Nm, đủ cho việc di chuyển trong đô thị với quãng đường tối đa khoảng 210 km mỗi lần sạc và có hỗ trợ sạc nhanh để tiết kiệm thời gian.

Có thể thấy, VF 3 không chỉ đơn giản là một phương tiện di chuyển, mà còn là “tuyên ngôn phong cách” dành cho thế hệ trẻ. Nhỏ gọn, tiết kiệm, cá tính và công nghệ đủ đầy – đây chính là những yếu tố khiến VF 3 trở thành chiếc xe được sinh ra cho GenZ.

