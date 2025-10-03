Sáng 3-10, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, cho biết vào 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe ô tô trong tình trạng biến dạng, trần và sàn xe gần như dính với nhau. Trong xe tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong tình trạng không lành lặn, biến dạng. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Hoàng V.Đ. (quản đốc) và anh Hoàng Đ.G..

Lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể nạn nhân trong xe ô tô bị biến dạng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo thông tin từ Công an xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29-9-2025, anh Hoàng V.Đ. (SN 1988, hiện đang là quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02 di chuyển từ địa phận xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn.

Trên xe còn có 2 người là anh Hoàng Đ.G. (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng V.T. (SN 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai. Từ ngày 29-9, gia đình đã mất liên lạc với cả ba người đi trên xe nói trên.

Đến trưa 2-10, chiếc xe bán tải hiệu Nissan Navara, biển kiểm soát 24A-348.02 chở 3 nạn nhân mất tích đã được phát hiện nằm sâu dưới lớp đất đá tại khu vực sạt lở trên quốc lộ 279, thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương.

Việc tìm kiếm nạn nhân còn lại gặp khó khăn do trời có mưa lớn. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện lực lược chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại là ông Phùng V.T.. Tuy nhiên, tại hiện trường, trời tiếp tục có mưa, nguy cơ sạt lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3-10, trời mua rất to, nguy cơ sạt lở rất cao, công tác tìm kiếm phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.