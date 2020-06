Xách vali đi du lịch vui đấy nhưng chị em vẫn cần thận trọng 5 điều này khi tới sân bay kẻo mất tiền oan

1. Mua nước đóng chai

Nước đóng chai là mặt hàng được mua nhiều nhất tại sân bay. Trước đây, dù lựa chọn bay quốc tế hay bay nội địa thì khi đi qua cổng an ninh thì mỗi người đều sẽ bị giới hạn lượng nước, chất lỏng mang lên máy bay. Tối đa là 1 lít, và phải chia ra các lọ không quá 100ml.

Do đó, theo kinh nghiệm thì nhiều người sẽ không mang theo nước. Chỉ chờ đến khi qua cổng an ninh, nếu cảm thấy khát thì sẽ mua nước đóng chai tại sân bay để tránh phiền phức. Tuy nhiên, khi qua cổng an ninh, giá mỗi chai nước này sẽ đội lên gấp 3-4 lần với giá được mua tại các cửa hàng tạp hóa.

Tuy nhiên, theo quyết định mới nhất là Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về: Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam thì hành khách có thể thoải mái mang theo nước rửa mặt, nước uống hay các chất lỏng không thuộc diện bị cấm lên máy bay khi bay nội địa.

Bạn nên mang theo chai rỗng hoặc ly nhựa để có thể chủ động lấy nước uống tại vòi nước uống tại sân bay để tiết kiệm chi phí.

Vì vậy, khi bay chuyến nội địa, bạn có thể mang theo nước từ nhà để tránh mua nước đóng chai ở sân bay với giá chát. Còn với chuyến bay quốc tế, bạn nên mang theo chai rỗng hoặc ly nhựa để có thể chủ động lấy nước uống tại vòi nước uống tại sân bay để tiết kiệm chi phí.

2. Mua đồ ăn vặt

Cũng giống như nước uống, các loại đồ ăn vặt như bim bim, bỏng ngô, hạt, bánh quy,... tại các sân bay cũng sẽ được bán với giá cao hơn tiệm tạp hóa rất nhiều.

Nếu trong quá trình chờ đợi được bay, có "buồn mồm" thì chi phí để mua những sản phẩm này cũng được coi là việc lãng phí.

Thay vì đó, bạn nên chuẩn bị sẵn một đến hai bịch đồ ăn vặt trong ba lô để phòng nhu cầu muốn ăn. Những loại đồ ăn vặt này có giá bán khá rẻ ở bên ngoài, thậm chí nếu mua vào đợt giảm giá còn mềm hơn rất nhiều. Đây cũng là cách chi tiêu tiết kiệm cần nắm khi tới sân bay.

3. Mua vật dụng đi du lịch

Những vật dụng bạn cần sắm khi đi du lịch bằng máy bay có thể kể tới như gối cổ, tai nghe, các vật dụng du lịch khác. Những món đồ này đều được bán ở sân bay nhưng với giá đắt đỏ. Nhiều người thường bị cám dỗ bởi những sản phẩm mang tới sự thoải mái này khi ngồi tại ghế chờ giờ lên máy bay.

Thay vì bị động, hãy tự sắm cho bản thân những món đồ cần thiết để lên máy bay. Nếu bạn di chuyển xa hãy mang gối cổ ở vali, tai nghe thư giãn trong túi. Trường hợp quên hoặc không kịp mua bạn có thể sử dụng áo len hay áo khoác để làm gối sẽ giúp tiết kiệm tiền mà vẫn đáp ứng được nhu cầu thư giãn của bản thân.

4. Gửi xe

Giá cả gửi xe và đậu xe tại sân bay lúc nào cũng sẽ cao hơn khoảng 3-4 lần ở bên ngoài. Đặc biệt, nếu bạn đi du lịch xa từ 3-4 ngày cần phải gửi dịch vụ qua đêm thì chi phí này sẽ là con số không hề nhỏ.

Trước khi muốn gửi xe tại sân bay, hãy cân nhắc và tính toán tới vấn đề này. Bạn có thể nhờ người thân chở tới sân bay hoặc ở gần thì có thể thuê các dịch vụ xe ôm di chuyển với chi phí rẻ hơn.

5. Đổi ngoại tệ

Nếu bạn sắp du lịch đến một quốc gia khác và cần phải dùng đến tiền mặt, bạn nên đổi ngoại tệ tại ngân hàng hay cửa hàng trước. Vì tại những địa điểm này bạn sẽ đổi được ngoại tệ với chi phí thấp và tỉ giá hối đoái hợp lý hơn là đổi ngoại tệ tại sân bay.