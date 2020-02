Giá vé máy bay thấp kỷ lục, đại lý kêu gọi “giải cứu” vé máy bay

Ảnh minh họa

Điều này trái ngược hoàn toàn so với thời điểm đầu năm mới âm lịch của những năm trước đây, nhất là chặng bay Hà Nội – TP.HCM và từ Việt Nam đi một số nước khác.

Điều này vô tình đem lại những ưu đãi bất ngờ cho hành khách khi giá vé máy bay của tất cả các hãng đều giảm xuống mức thấp kỷ lục. Ngày hôm nay, 20/2/2020, Vietnam Arilines gửi thông báo tới các đại lý bán vé thông báo chương trình bán vé 0 đồng đối với chặng TP.HCM – Singapore.

Chị Nguyễn Minh Hằng, một đại lý bán vé của Vietnam Airlines cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng hàng không quốc gia chất lượng 4 sao này bán vé với giá 0 đồng.

Theo đó, mức giá này chưa bao gồm thuế, phí, áp dụng cho các chuyến bay từ 24/2 đến 30/5/2020.

Trong khi đó, các hãng hàng không cũng liên tục công bố các mức giá thấp chưa từng có cho các chuyến bay nội địa.

Một đại lý bán vé máy bay tại Hà Nội cho biết, giá vé chặng Hà Nội – TP.HCM đang được Vietnam Airlines ưu đãi chỉ còn 694.000 đồng cho các chuyến bay vào sáng sớm và đêm muộn. Giá vé các khung giờ khác cũng chỉ còn 719.000 đồng/vé.

Cũng với chặng bay này, Bamboo Airways công bố giá vé chỉ còn 719.000 -829.000 đồng/vé tùy thuộc từng khung giờ.

Mức giá ngày đi và về cho chặng Hà Nội - TP.HCM.

Như vậy, cả Vietnam Airlines và Bamboo Airways đều chấp nhận hạ giá để cạnh tranh với hàng không giá rẻ Vietjet Air bởi hãng hàng không giá rẻ này cũng đang áp dụng mức giá chỉ 719.000 đồng cho các chuyến bay Hà Nội – TP.HCM.

Trao đổi với PV Infonet, đại diện một đại lý bán vé cho hay, hiện mức giá phổ biến cho chặng bay nói trên đã là thấp kỷ lục, ngay cả khách hàng săn được vé 39.000 đồng hay 99.000 đồng theo chương trình khuyến mại của các hãng, nếu tính cả thuế và các loại phí mức giá sẽ khoảng 600.000 đồng.

“Như vậy, không cần phải trực chờ canh vé giá rẻ, khách hàng vẫn có thể mua vé với mức giá được cho là "rẻ như bèo", mức giá này chẳng khác gì “giải cứu” vé máy bay” - chị Hiền, đại diện đại lý bán vé máy bay cho biết.

So sánh giá vé của hãng hàng không "4 sao" với hàng không giá rẻ.

Thực tế, các đại lý cũng đang tận dụng mạng xã hội để ra sức kêu gọi “giải cứu” vé máy bay bằng cách đưa ra các mức giá hấp dẫn để mời gọi khách mua.

Hiện Vietjet tung gói khuyến mại 39.000 đồng/vé cho chặng Hà Nội – Đà Nẵng, Bamboo Airways công bố giá vé 99.000 đồng, Jetstar công bố mức giá 190.000 đồng cho chặng bay nói trên. Thậm chí, chỉ cần bỏ ra chưa tới 1 triệu đồng, hành khách cũng đã có thể mua được vé hạng thương gia.

Được biết, việc người dân hủy hoặc hoãn các tour du lịch do lo ngại dịch Covid-19 là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hàng không ế ẩm như hiện nay. Tuy nhiên, trước những diễn biến ngày một tích cực trong phòng chống dịch bệnh này của Việt Nam, ngành du lịch kỳ vọng sẽ sớm khởi sắc trở lại.

Ông Phạm Văn Quý, Giám đốc Công ty Lữ hành Holiday Inn cho hay: "Khách hàng ngại bay là do tâm lý, thực tế nếu không an toàn sẽ không ai bán vé và cũng chẳng ai bán tour, vì người làm tour còn đi lại, tiếp xúc với nhiều người hơn rất nhiều so với du khách”.