Xác minh vụ học sinh lớp 4 nhiều lần bị tống tiền

Cụ thể, theo trình bày của chị H., cách đây hơn 1 tháng, con trai chị là cháu Nguyễn Tiến D. (SN 2010, học sinh lớp 4), trong lần đi học về bị 2 thanh niên đi xe máy ép vào lề đường, rồi dùng dao dí vào cổ bắt phải về nhà lấy tiền của gia đình mang đến đưa cho chúng.

Sau đó tổng cộng 6 lần, 2 thanh niên trên cùng một số người khác tiếp tục đe dọa bắt cháu D. về nhà lấy trộm tiền của ông bà, lần nhiều nhất là 4 triệu đồng, còn lại lần thì 1 triệu đồng, lần 500 nghìn đồng, lần 200 nghìn đồng...

Chị H. cùng con trai tường trình lại sự việc.

Chị H. trình bày thêm, do lo sợ bị trả thù nên cháu D. không dám kể với gia đình mà lẳng lặng thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng trên. Chỉ đến khi gia đình phát hiện nhiều lần bị mất tiền mới truy ra và cháu D. thừa nhận đã lấy cắp để mang đi nộp cho các anh lớn trong xã.

Đáng chú ý, ngay sau khi gia đình biết sự việc, nhóm thanh thiếu niên trên đã bí mật tìm gặp cháu D. tiếp tục đe dọa sẽ hành hung vì dám tiết lộ cho người lớn.

Sau đó nhóm đối tượng này đều là những thành phần bỏ học, thường xuyên tụ tập chơi bời, tiếp tục gọi điện cho rằng chị H. báo Công an làm mất sĩ diện của chúng nên sẽ đưa 30 người đến nhà để nhận diện xem ai là người đã trấn lột tiền của con chị, nhưng thực chất là để uy hiếp tinh thần…

Trao đổi với Phóng viên Báo CAND, trung tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an xã Liên Khê cho biết, vụ việc đã được lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên trực tiếp có ý kiến chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung trình báo. Bởi lẽ nếu đúng thì đây là vụ việc nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em bị đe dọa, khống chế nhiều lần trong thời gian dài, không chỉ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương mà còn gây hoang mang dư luận...

Tuy nhiên, cũng vì liên quan đến trẻ em nên thông tin trình báo cần phải được điều tra, xác minh một cách thận trọng, không loại trừ tình huống các em không trung thực.