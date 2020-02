Vụ tống tiền 5 tỷ: Kẻ bắt cóc nữ sinh lên kịch bản chi tiết

Công an tỉnh Trà Vinh đang mở rộng điều tra, truy xét nhóm người liên quan đến vụ bắt cóc nữ sinh đòi 5 tỷ đồng tiền chuộc xảy ra tại quán cà phê Thảo Nguyên, phường 5, TP Trà Vinh vào sáng 13/1 vừa qua. Nạn nhân là T.B.H. (SN 1999, ngụ huyện Cầu Kè), nữ sinh trường đại học Trà Vinh.



Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam kẻ chủ mưu Nguyễn Quốc Toàn (SN 1992, ngụ ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và đồng phạm Nguyễn Chí Tâm (SN 1990, ngụ ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Toàn khai nhận do làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý định bắt cóc nữ sinh buộc gia đình trả 5 tỷ đồng tiền chuộc.

Trước khi gây ra vụ bắt cóc một tháng, Toàn gọi điện thoại cho Tâm từ TP Hồ Chí Minh xuống miền Tây.

Toàn bịa chuyện rằng đang có “nhiệm vụ đặc biệt” cần bắt cóc một phụ nữ từ Trà Vinh đưa về Vĩnh Long, sau khi hoàn thành sẽ trả công 200 triệu đồng. Tâm đồng ý. Toàn vay mượn và chuyển vào tài khoản Tâm 50 triệu đồng.

Sau khi làm quen với nữ sinh qua Zalo, Toàn hẹn mặt gặp mặt ở quán cà phê tại trung tâm TP Trà Vinh để tặng chai nước hoa.

Đêm đó, Toàn nói hai người bạn vào quán cà phê gặp nữ sinh. Toàn ở bên ngoài quan sát, chờ cơ hội bắt cóc nữ sinh nhưng không thành công vì khu vực này đông người.



Sau đó, Toàn nhắn tin cho nữ sinh đòi lại món quà đã tặng để tiếp tục thực hiện kế hoạch bắt cóc. Lần này, Toàn gọi cho hai người bạn tại TP Hồ Chí Minh tên Hưng và Hoàng (chưa rõ lai lịch) xuống giúp sức. “Tao có nhiệm vụ đặc biệt, cần hai thằng mày hỗ trợ”, Toàn nói.

Theo yêu cầu của Toàn, hai người này chỉ cần bắt một người phụ nữ đưa lên ôtô, chở từ Trà Vinh đến khách sạn ở TP Vĩnh Long là có 200 triệu đồng.

“Tao hẹn nó đến quán cà phê, hai đứa mày bắt cóc đưa lên ôtô chờ sẵn chở về khách sạn Xuân Hương, TP Vĩnh Long và giữ người chờ tao đến giao là xong. 12h hôm sau, tao mang tiền lên TP Hồ Chí Minh”, Toàn nói.

Sáng 13/1, Toàn nhắn tin cho nữ sinh hẹn đến quán cà phê Thảo Nguyên, gần trường Đại học Trà Vinh để đòi lại món quà đã tặng. Nữ sinh đồng ý.

Toàn gọi cho tài xế ôtô dịch vụ từ Vĩnh Long sang, chờ sẵn trước quán cà phê và chỉ cho Hưng và Hoàng biết. Toàn bố trí Tâm ngồi một mình, còn mình cùng với Hưng và Hoàng ngồi phía trong quan sát.

10h, nữ sinh cùng với bạn đến quán cà phê. Tâm ra hiệu cho nữ sinh đến để trả lại gói quà. Nữ sinh vừa quay mặt đi, Toàn chỉ đạo Hưng và Hoàng bắt cóc đưa lên xe.

Hai người này túm tóc, khống chế nữ sinh lên ôtô chờ sẵn và tẩu thoát về hướng Vĩnh Long. Ô tô vừa rời khỏi, Toàn và Tâm lấy xe máy rời đi.

Tâm tham gia vụ bắt cóc khi được hứa trả 200 triệu đồng.

Hoàng và Hưng khống chế và đưa nữ sinh vào phòng ở khách sạn ở Vĩnh Long, chờ Toàn đến. Khi gặp mặt, Toàn lấy 5 triệu đồng đưa cho cả hai quay về TP Hồ Chí Minh. Hưng và Hoàng rời khỏi, Toàn và Tâm ngồi bàn bạc.

“Nhiệm vụ đã xong rồi, giờ uy hiếp gia đình H. lấy thêm 3 tỷ. Xong việc, tao chi thêm cho mày 100 triệu đồng”, Toàn nói.

Tâm gật đầu đồng ý. Toàn lấy số điện thoại của nữ sinh nhắn tin cho mẹ nạn nhân yêu cầu phải chuẩn bị 5 tỷ đồng. Nhắn xong, Toàn tắt máy và gọi taxi đưa nữ sinh đi nơi khác để tránh bị cơ quan Công an phát hiện.

Trên đường đi, Toàn liên tục thay đổi khách sạn và di chuyển bằng taxi. Toàn đưa nữ sinh về khách sạn Thảo Nguyên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Tại đây, Toàn mở máy điện thoại, yêu cầu nạn nhân gọi cho gia đình. “Mày nói gia đình chuẩn bị 5 tỷ, mang đến trạm thu phí ở An Giang - Cần Thơ”, Toàn de dọa và cấm gia đình nạn nhân báo cơ quan Công an. Sau cuộc gọi, Toàn tắt máy.

Đến khoảng 4h sáng, Toàn mở máy để nữ sinh gọi người thân. Qua điện thoại, mẹ nữ sinh trả lời đã chuẩn bị đủ 5 tỷ đồng theo yêu cầu, đang đứng ở điểm hẹn.

Toàn cùng Tâm đưa nữ sinh lên taxi di chuyển đến khu vực trạm thu phí. Bên trong taxi, Toàn quan sát thấy mẹ nữ sinh ôm túi xách đứng ven quốc lộ nên khá yên tâm. Toàn nói Tâm bước xuống nhận tiền.

Tâm vừa giật túi xách trên tay mẹ nạn nhân thì Tổ công tác đặc biệt do Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh và Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường ập đến bắt giữ, giải cứu nữ sinh an toàn.