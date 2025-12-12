Chiều 12/12, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị tiếp nhận thông tin về clip ghi lại vụ tài xế ô tô chặn đầu xe khác trên đường và đã chỉ đạo lực lượng xác minh, xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho thấy một ô tô màu trắng, biển số 79H-036XX cố tình dừng lại, chặn đầu một ô tô đi cùng chiều. Tài xế xe này mở cửa, bước xuống, lớn tiếng chửi bới, lăng mạ và đe dọa hành hung người điều khiển xe phía sau, với lý do người phía sau không chịu nhường đường.

Tài xế lớn tiếng chửi bới xe phía sau (ảnh chụp màn hình)

Vụ việc được cho là xảy ra tối 7/12 trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (phường Nam Nha Trang). Đoạn clip sau khi đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Các ý kiến đều bức xúc trước hành vi lái xe thiếu ý thức, có dấu hiệu côn đồ; nhiều người đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, trích xuất hình ảnh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Trước đó , ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Như Vũ (29 tuổi, trú Lâm Đồng), Phạm Thanh Trung (50 tuổi, trú Đồng Tháp) và Trình Văn Đại (29 tuổi, trú Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 7/10, Nguyễn Như Vũ điều khiển xe đầu kéo đi trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Trúc Sơn (xã Cư Jút, Lâm Đồng).

Khi đến khu vực này, xe đầu kéo của Vũ bị xe khách Thanh Thảo do tài xế Phạm Thanh Trung cầm lái vượt qua.

Cho rằng xe khách vượt ẩu, ép xe mình, Vũ điều khiển xe đầu kéo vượt lên chặn đầu xe khách ngay cửa ra trạm thu phí Toàn Mỹ 14 (thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, Lâm Đồng). Sau đó, hai bên xuống xe cãi vã và xảy ra xô xát.

Khi Trung và phụ xe Đại lên xe khách định rời đi, Vũ tiếp tục điều khiển xe đầu kéo chặn đường, khiến giao thông qua khu vực trạm thu phí bị ùn tắc kéo dài.