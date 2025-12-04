Mới đây, tài khoản TikTok có tên "Thầy Trung Cà Mau" đã đăng tải đoạn clip ngắn kèm theo dòng chữ: "Công sức thầy đã thành công. Đòi nợ, lm (làm – phóng viên) ăn, bùa dơ, bùa ăn nói, trói duyên".

Đoạn clip này đã thu hút rất nhiều lượt thích cùng bình luận từ người dùng mạng xã hội. Tài khoản có tên csms169 bình luận "phép làm ăn bên thầy ok lắm nhe mọi người"; người dùng tên phươnghung19192 chia sẻ: "thầy ơi con lấy được nợ rồi" hay "vợ con bỏ người thứ 3 rồi…". Tất cả bình luận của người dùng mạng xã hội đều được chủ tài khoản TikTok tên "Thầy Trung Cà Mau" bày tỏ biểu cảm thích.

Tài khoản tên "Thầy Trung Cà Mau" giới thiệu khả năng "gỡ bùa" trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân của mình, tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" đã đăng dòng thông tin giới thiệu "Gỡ bùa you (yêu – phóng viên), bùa đánh đề, banh bóng… Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng chủ tài khoản trên là một thanh niên ở xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của Đảng ủy xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau cho hay sẽ chỉ đạo ngành chức năng xác minh thông tin mà mạng xã hội đang lan truyền.

"Nếu chủ tài khoản trên là người ở địa phương mà tuyên truyền mê tín dị đoan thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định" – vị này thông tin thêm.