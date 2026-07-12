Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài đăng phản ánh dấu hiệu bất thường tại một phòng thi tại điểm thi THPT Nguyễn Sỹ Sách (xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Nội dung đăng tải cho rằng, tại phòng thi này có hiện tượng giám thị thả lỏng, tạo điều kiện cho thí sinh trao đổi bài thi.

Cũng theo bài đăng, năm nay, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách có 14 điểm 10 Toán thì riêng phòng thi này có 13 thí sinh đạt điểm 10, trong đó có cả thủ khoa và á khoa. Bài viết còn cho biết, trung bình điểm xét tuyển tổ hợp Toán - Lý - Hóa của các thí sinh trong phòng này đều đạt từ 26 điểm trở lên. Người đăng bài bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh để đảm bảo tính công bằng của kỳ thi quan trọng này.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VietNamNet , đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và đang tiến hành rà soát, xác minh.

Sở GD&ĐT Nghệ An đang xác minh thông tin phản ánh liên quan đến phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Trong khi đó, thầy Trần Đình Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách cũng chia sẻ, nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh và đang chờ kết quả rà soát, xác minh của Sở GD&ĐT.

Thầy Hiền cho hay, các cán bộ coi thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức kỳ thi. Nhà trường mới nắm được số liệu chung về kết quả thi, chưa thống kê điểm theo từng phòng thi. Theo thống kê sơ bộ, toàn trường có 13 điểm 10 môn Toán. Về điểm số tại từng phòng thi như nội dung phản ánh trên mạng xã hội hiện chưa có cơ sở để khẳng định, phải chờ Sở GD&ĐT và cơ quan chức năng xác minh.

Theo vị hiệu trưởng, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, cán bộ coi thi được điều động từ Trường THPT Đặng Thai Mai và Trường THPT Đặng Thúc Hứa. Tại điểm thi có Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sỹ là phó trưởng điểm thi. Ngoài ra còn có một số giáo viên, nhân viên của trường tham gia phục vụ kỳ thi.

Cũng trong ngày 11/7, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có kết quả rà soát Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, theo thông tin trên báo VOV.VN.

Qua rà soát, thống kê và phân tích phổ điểm của toàn tỉnh, từng điểm thi và điểm thi thành phần của học sinh, Sở GD&ĐT Nghệ An nhận thấy toàn tỉnh gần như không có sự biến động đột biến hoặc bất thường về tỷ lệ bài thi đạt từ 9 điểm trở lên cũng như số lượng điểm 10. Phổ điểm các môn thi tương thích, ổn định và không có sự khác biệt đáng kể so với năng lực, kết quả học tập và kết quả các đợt thi thử của học sinh trong năm học.

Hội đồng thi cũng đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng đối với các phòng thi, điểm thi đặc thù của nhóm thí sinh tự do. Kết quả không phát hiện dấu hiệu bất thường nào về mặt thống kê.

Qua kiểm tra hồ sơ, biên bản lưu trữ và rà soát thực tế tại các điểm thi, công tác coi thi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Hội đồng thi đã phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt với lực lượng công an và chính quyền địa phương các xã, phường nơi đặt điểm thi. Khu vực thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi được bảo vệ, giám sát nghiêm ngặt 24/24 giờ, không xảy ra sự cố mất an toàn hay thất thoát tài liệu thi.