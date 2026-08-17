Xác minh clip bé gái nước ngoài lái xe máy ở Nha Trang

Chiều 17/8, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị đang xác minh thông tin chủ xe liên quan đến đoạn clip dài hơn 20 giây ghi lại cảnh một bé gái người nước ngoài điều khiển xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang.

Theo nội dung clip, bé gái khoảng 10 tuổi điều khiển xe máy và chở phía sau một người đàn ông lớn tuổi.

Bé gái người nước ngoài chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng

Theo quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt cảnh cáo. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm³ trở lên bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Bên cạnh đó, chủ xe giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển có thể bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 16 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Thời gian qua, trên địa bàn Nha Trang xảy ra nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong đó đáng chú ý là các hành vi uống rượu, bia khi lái xe, chạy quá tốc độ, luồn lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.