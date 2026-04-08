Câu chuyện về cô gái Hải Phòng thoát nạn đầy li kỳ trước đầu xe ben sau khi bị đẩy đi hơn 100m trên đường, đến nay vẫn là chủ đề được dư luận quan tâm, bình luận. Được biết, cô gái xuất hiện trong đoạn clip "viral khắp mạng xã hội" là chị Đinh Tuyết Linh (SN 2003, trú tại phường Hồng An, Hải Phòng).

Theo chia sẻ của chị Linh trên Dân Trí, vào khoảng 16 giờ ngày 6/4, sau khi hoàn thành công việc, chị di chuyển theo hướng từ Quán Toan đến cầu Kiền để về nhà. Tới đoạn đường gần trường Cao đẳng Hàng Hải, chị cảm nhận phương tiện có dấu hiệu lảo đảo. Thời điểm phát hiện xe máy bị xe ben đẩy đi, bản thân rất hoảng loạn, cố gắng giữ chắc tay lái và liên tục kêu cứu.

Lúc đó, chị Linh định nhảy ra khỏi xe máy để thoát thân, nghĩ chắn chắn sẽ chết vì tình huống quá nguy hiểm. Xe máy bị kẹt vào xe ben, không đổ ra đường nên chị Linh không bị chui vào gầm. Một lúc sau, một phụ nữ đang quét trước nhà phát hiện sự việc đã nhanh chóng cầm chổi ra hiệu, cảnh báo tài xế. Khi đó, người điều khiển xe ben mới giảm tốc độ và dừng phương tiện.

Sau khi xe ben dừng lại, hai bên nhận thấy vụ va chạm tuy nguy hiểm nhưng rất may không gây hậu quả nghiêm trọng hay hư hỏng lớn, nên thống nhất hòa giải. Tài xế xe tải hỗ trợ chị Linh 500.000 đồng để sửa xe nếu có trầy xước.

(Camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại cảnh chị Linh bị xe ben đẩy đi hơn 100m đường)

Liên quan tới người phụ nữ cầm chổi ra hiệu cho xe ben, cứu chị Linh, VTC News thông tin người này được xác định là chị Cao Chị Hòa (SN 1985, trú tại phường Hồng An, TP Hải Phòng). Trả lời trên VTC news, chị Hòa cho biết thời điểm xảy ra sự việc, chị đang quét sân trước nhà gần Quốc lộ 10 thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Nhìn ra đường, chị thấy một cô gái mắc kẹt trên xe máy, bị dính vào đầu xe tải đang chạy băng băng trên đường.

Theo phản xạ tự nhiên, chị Hòa cầm chổi giơ cao để ra hiệu cho tài xế dừng lại. May mắn khi xe dừng, cô gái ngã xuống nhưng không bị thương.