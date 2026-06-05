Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe bán tải màu cam thực hiện pha quay đầu nguy hiểm khi phát hiện tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ phía trước. Khoảnh khắc quay đầu trong khoảng 10 giây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến xe ô tô mang biển kiểm soát 37C-466.xx được người dân phản ánh trên mạng xã hội Facebook.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã mời chủ phương tiện là anh N.D.S. cùng người điều khiển phương tiện là anh N.X.T. (sinh năm 1985) đến làm việc. Căn cứ hình ảnh, video phản ánh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 5 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An xác định người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 37C-466.xx đã có hành vi chuyển hướng nhưng không sử dụng tín hiệu báo hướng rẽ theo quy định.

Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ đối với người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Cục CSGT cho biết đây là hành vi vi phạm tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Thực tế đã có nhiều vụ va chạm xảy ra do người điều khiển phương tiện chuyển hướng đột ngột mà không bật tín hiệu báo rẽ, khiến các phương tiện phía sau hoặc lưu thông cùng chiều không kịp nhận biết để xử lý tình huống.

Từ vụ việc trên, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần luôn sử dụng tín hiệu báo hướng rẽ trước khi chuyển hướng, chuyển làn hoặc quay đầu xe; đồng thời quan sát kỹ tình hình giao thông phía trước, phía sau và hai bên trước khi thực hiện thao tác chuyển hướng.

Việc tuân thủ nghiêm các quy tắc giao thông không chỉ giúp bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn góp phần bảo vệ những người tham gia giao thông khác. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm giao thông được người dân ghi nhận và phản ánh qua mạng xã hội, các ứng dụng giao thông hoặc kênh tiếp nhận thông tin của lực lượng công an đều sẽ được xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cục CSGT bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của người dân trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật.