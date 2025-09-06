Những ngày qua, nhiều khán giả náo nức vì sự xuất hiện của diễn viên Bảo Thanh tại lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 . Khác với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh, cô mặc bộ quân phục công an với quân hàm Thượng úy. Hình ảnh này lập tức gây sốt mạng xã hội.

Bảo Thanh đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an Nhân dân và mang hàm thượng úy.

Bảo Thanh đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân sau nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, kết hợp giữa nghệ thuật và trách nhiệm của một sỹ quan công an.

Từ nhỏ đã bén duyên với màn ảnh

Bảo Thanh sinh năm 1990 tại Bắc Giang, tên thật là Vũ Thị Phương Thanh. Cô bén duyên với điện ảnh từ khi mới 8 tuổi với bộ phim Vào Nam ra Bắc. Với tác phẩm này, cô nhận ngay giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13.

Năm 2008, Bảo Thanh thi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô đóng nhiều phim và giành nhiều giải thưởng như "Nữ diễn viên chính xuất sắc" giải Cánh Diều Vàng 2014 với phim Người chồng điên, "Nữ diễn viên ấn tượng" tại VTV Awards 2017, 2018...

Sự nghiệp của Bảo Thanh gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, đặc biệt là dòng phim giờ vàng VTV. Vai người con dâu phải chịu áp lực kinh khủng từ mẹ chồng trong Sống chung với mẹ chồng (2017) giúp tên tuổi cô vụt sáng.

Sau khi sinh con thứ hai vào năm 2021, Bảo Thanh tạm dừng đóng phim. Lý do cô đưa ra là muốn dành thời gian cho gia đình, làm mẹ và cân bằng cuộc sống. Cô tập trung vào việc kinh doanh và nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

Hiện tại, Bảo Thanh là nhân sự của Nhà hát Kịch Công an Nhân dân và là Thượng úy công an.

Nữ diễn viên từng tâm sự: "Tôi thích công an. Chồng tôi cũng là một chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ, nó giống niềm tự hào và hãnh diện. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu vì sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay".

Những năm qua, cô vẫn hoạt động tích cực trên sân khấu kịch. Dù không đóng phim, Bảo Thanh vẫn là cái tên luôn được công chúng quan tâm. Nữ diễn viên nhiều lần úp mở việc trở lại màn ảnh nếu tìm được kịch bản thích hợp.

Hôn nhân viên mãn, giàu có ở tuổi 35

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Bảo Thanh còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ông xã cô không hoạt động nghệ thuật, rất chiều vợ và luôn hỗ trợ cô trong công việc. Họ có hai người con, đủ nếp đủ tẻ.

Bảo Thanh nhiều lần khen ông xã tâm lý. Anh là người ít nói nhưng vô cùng thương vợ, thương con. Điều khiến nữ diễn viên tự hào nhất không phải là sự nghiệp thăng hoa mà là tổ ấm hạnh phúc được cô và bạn đời vun vén trong nhiều năm qua.

Bảo Thanh cũng được biết đến là “phú bà của showbiz Việt". Chỉ trong vòng 4-5 năm, cô liên tục mua thêm bất động sản và sắm xe sang. Gia đình họ đang sống trong căn hộ rộng 200m2 tại Hà Nội. Cô còn có một căn hộ khác ở Hà Nội, diện tích 200m2.

Tháng 7/2024, Bảo Thanh gây chú ý khi rao bán căn villa mang tên mình ở Hội An với giá hơn 6 tỷ đồng. Căn villa này có diện tích 270m2, gồm 4 phòng ngủ, hồ bơi riêng, nằm trong làng Cẩm Thanh, cách phố cổ Hội An khoảng 2km.

Tháng 8/2024, nữ diễn viên tiếp tục khoe căn hộ mới nhận tại thành phố Bắc Giang, coi đó như món quà sinh nhật đặc biệt dành tặng ông xã. Căn hộ được thiết kế hiện đại, tối giản, mang lại không gian sống tiện nghi, ấm cúng.

Ngoài bất động sản, Bảo Thanh còn đầu tư mạnh tay vào xe hơi. Cô khiến người hâm mộ trầm trồ khi liên tục thay xế hộp đắt tiền.

Có lẽ vì sự nghiệp lẫn hôn nhân đều viên mãn nên Bảo Thanh ngày càng trẻ đẹp, đằm thắm. Ở tuổi U40, cô luôn được khen ngợi về nhan sắc và gu thời trang nữ tính, sang chảnh.