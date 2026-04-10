Ngày 10/4, UBND xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng ) đã công bố chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh trên địa bàn toàn xã.

Từ năm học 2026–2027, toàn bộ học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xã sẽ được cấp phát sách giáo khoa miễn phí. Tổng số sách cung cấp miễn phí hơn 91.000 cuốn, phục vụ nhu cầu học tập của gần 7.000 học sinh trên địa bàn.

Kinh phí để thực hiện khoảng 2 tỷ đồng, do địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa.

Hòa Vang trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện hoàn toàn chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh, hoàn thành sớm 4 năm so với mục tiêu đến năm 2030 theo Nghị quyết số 71-NQ/TW .

Ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho hay đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong lĩnh vực giáo dục, thể hiện quyết tâm đầu tư cho tương lai thế hệ trẻ.

Trước đó, xã Hòa Vang đã triển khai mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung”, bước đầu vận động được 551 triệu đồng và hơn 6.200 cuốn sách, hỗ trợ cho hơn 1.200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương từng bước mở rộng, tiến tới thực hiện chính sách cấp phát sách giáo khoa miễn phí trên toàn xã.