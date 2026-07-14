Bộ GD&ĐT vừa khẳng định, với vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng kí xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lí sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Phú Nguyễn

266 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên/tổ hợp xét tuyển

Dựa vào bảng số liệu thống kê kết quả thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang năm 2026, phóng viên báo Tiền Phong phân tích dữ liệu tập trung vào 5 tổ hợp có nhiều học sinh tại điểm thi này đạt mức 24 điểm trở lên để xét tuyển đại học: A00 (Toán, Lí, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh) A01 (Toán, Lí, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và C03 (Toán, Văn, Sử).

Nguyên tắc phân tích, mỗi thí sinh chỉ xét điểm ở tổ hợp cho kết quả cao nhất trong số nhiều tổ hợp có thể được xác lập từ 4 môn thi của thí sinh. Bởi hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cũng lấy điểm tổ hợp cao nhất để lọc ảo cho thí sinh.

Số thí sinh từ 24 điểm/tổ hợp trở lên trong 5 tổ hợp tốp đầu tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Từ bảng dữ liệu cho thấy, trong số 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, có 1 thí sinh đạt được mức điểm 29,5/30 điểm ở tổ hợp B00.

Ở mức điểm 29/30 điểm, có 4 thí sinh đạt được gồm 1 thí sinh tổ hợp A01 và 3 thí sinh tổ hợp B00.

Tính từ mức điểm 27-28,75/30 điểm, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tổng 154 thí sinh đạt được ở 5 tổ hợp trên. Trong đó, tổ hợp C03 và A00 chiếm ưu thế lớn ở phân khúc này. Tổ hợp C03 có 56 thí sinh, A00 có 46 thí sinh.

Ở dải điểm này, thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường đại học tốp 1 trong mùa tuyển sinh năm nay. Bởi dự báo điểm chuẩn cao nhất là trên 28 điểm đối với một số ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Mốc điểm có số lượng thí sinh đạt được nhiều nhất là 27,50 điểm với 29 thí sinh. Tổ hợp A01, C03 chiếm số lượng lớn. Tiếp sau đó là mốc điểm 26,85 điểm với 28 thí sinh.

Tổng số thí sinh đạt từ 24 điểm/tổ hợp trở lên của điểm thi này là 266/328 em, chiếm trên 81%. Từ mốc điểm này, thí sinh có thể trúng tuyển vào nhiều trường đại học tốp tại Việt Nam.

Điểm trung bình các môn vượt các trường chuyên khác

Sau môn toán, điểm trung bình một số môn thi của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cũng nằm trong tốp điểm cao so với các trường THPT chuyên khác.

Dữ liệu so sánh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang với 3 trường THPT chuyên nổi tiếng trên cả nước là THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cho thấy:

Điểm trung bình 3 môn tự chọn vật lí, hóa học, sinh học của điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và các trường THPT chuyên của Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Môn vật lí, điểm trung bình của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 8,32 điểm, trong khi THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là 7,53 điểm, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong là 7,72, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đạt 7,75 điểm.

Điểm trung bình môn hóa của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 8,95 điểm, còn Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là 8,29 điểm, THPT Chuyên Lê Hồng Phong là 8,25 điểm, Trường THPT Chuyên Lam Sơn là 8,11 điểm.

Môn sinh học, điểm trung bình của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 8,76 điểm, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là 8,5 điểm, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong là 8,54 điểm, Trường THPT Chuyên Lam Sơn là 8,54 điểm.

Các môn vật lí, hóa học, sinh học đều là môn lựa chọn nên chỉ những thí sinh có năng lực học về môn học này mới chọn học, thi để định hướng xét tuyển đại học.

Ở môn hóa học, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 113 thí sinh dự thi. Trong đó có 111 thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên, cùng với 4 điểm 10.

Đối với môn vật lí có 112/140 thí sinh dự thi đạt từ điểm 8 trở lên. Môn sinh học có 27/38 thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên.