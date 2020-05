WOW MARATHON HỘI AN 2020: Race for Kids phiên bản đặc biệt trên đường chạy đẹp nhất Hội An

Như hoạt động mở màn để quảng bá và truyền cảm hứng về một Hội An xinh đẹp, cổ kính đã trở lại sau mùa dịch, WOW MARATHON - chuỗi giải chạy marathon uy tín kết hợp với chuỗi công viên vui chơi giải trí VinWonders, UBND tỉnh Quảng Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam chính thức tổ chức giải chạy WOW MARATHON HỘI AN 2020 vào ngày 09 tháng 8 năm 2020.

Cùng sự hợp tác chiến lược với các đơn vị tổ chức giải chạy hàng đầu như Greenhat, Sunrise Events Việt Nam – đơn vị tổ chức giải Ironman 70.3, Running Holidays – platform (nền tảng) cung cấp kỳ nghỉ thể thao trọn gói được thiết kế riêng cho Vận động viên xuyên suốt các giải chạy hàng đầu khu vực, WOW MARATHON HỘI AN 2020 hứa hẹn mang đến cho các runners chuyên nghiệp một giải đấu chuyên nghiệp, một trải nghiệm thật wow và tầm cỡ để các vận động viên thỏa sức chinh phục đường đua chuyên nghiệp nhất.

Hơn cả một giải chạy, WOW MARATHON HỘI AN 2020 sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị cùng cung đường chạy tuyệt đẹp

Với thông điệp "Hơn cả một giải chạy", WOW MARATHON HỘI AN 2020 là nơi để các runners thỏa niềm đam mê chinh phục những cung đường với hành trình tuyệt đẹp giữa lòng phố cổ: nối liền từ Hoài Phố tới bờ biển Cửa Đại, qua rừng Dừa tới VinWonders Nam Hội An - xuyên qua lòng phố cổ đẹp nhất thế giới, ngắm bình minh rực rỡ trên cầu An Hội, rồi dừng chân tại khu vui chơi bậc nhất miền Trung - VinWonders Nam Hội An. Bất cứ ai, dù là các Runners chuyên nghiệp, những bạn trẻ đam mê khám phá hay các gia đình trẻ cũng sẽ được trải nghiệm sự thú vị của hành trình này.

WOW MARATHON HỘI AN 2020 bao gồm 4 cự ly tiêu chuẩn: 3km, 10km, 21km và 42km dành cho mọi đối tượng. Dự kiến hơn 3000 vận động viên và hơn 7000 người Việt trẻ yêu nước sẽ cùng nhau quảng bá và truyền cảm hứng qua từng bước chân về hình ảnh một thành phố cổ kính, tuyệt đẹp và bình yên đi qua mùa dịch Covid. Bạn bè bốn phương sẽ biết đến Hội An – top 1 trong những thành phố cổ đẹp nhất thế giới với trên 50% lượng khách du lịch Quốc tế đã kiên cường chống chọi với vô vàn khó khăn của mùa dịch Covid-19 vừa qua.



Không những thế, đây còn là giải đấu kết hợp giữa trải nghiệm du lịch đẳng cấp với thể thao – xu hướng mới của một lối sống lành mạnh, cũng là nơi quy tụ các gia đình trẻ để họ cùng nhau tận hưởng một mùa hè khó quên: Kỳ nghỉ du lịch cho gia đình với điểm nhấn là giải chạy kết nối các thành viên của gia đình tại khu công viên đẹp nhất miền Trung. Đặc biệt, sẽ có ưu đãi CỰC LỚN trong ngày mở bán đầu tiên – 500 BIB giá Super Early Bird vào ngày 28/05/2020. Trong đó, 100 người thanh toán đầu tiên vào ngày mở bán sẽ được lựa chọn 100 BIB đẹp nhất, BIB được thiết kế riêng và sẽ được tặng thêm 2 mã giảm giá khi mua BIB/combo cho người thân trị giá 200,000đ.

Với các gia đình, đây là một cơ hội tuyệt vời để bố mẹ cho các con chinh phục chặng đua marathon đầu tiên trong đời của mình, các bạn nhỏ sẽ được chạy trên con đường giữa xứ sở thần tiên VinWonders Nam Hội An – một trải nghiệm đặc biệt chưa từng có trước đây.

Chinh phục cung đường VinWonders 3km đặc biệt dành riêng cho các bạn nhỏ

Race for Kids chính là điểm độc đáo nhất của WOW MARATHON HỘI AN mùa này. Diễn gia vào tháng 8, thời điểm các bạn nhỏ được nghỉ hè, bố mẹ hẳn sẽ rất băn khoăn cho việc lựa chọn 1 hoạt động ngoại khóa thú vị cho con thì WOW MARATHON là 1 lựa chọn thú vị.



Để mùa hè không chỉ có học hát, học đàn, học bơi, học múa, hãy cho các con ra bên ngoài để khám phá thế giới nhiều sắc màu với muôn vàn hấp dẫn tại VinWonders – Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam.

Cùng nhau trải nghiệm các hoạt động thú vị tại Hội An

"HƠN CẢ MỘT GIẢI CHẠY", WOW MARATHON HỘI AN 2020 hy vọng sẽ cùng 3000 vận động viên và hơn 7000 người Việt trẻ yêu nước quảng bá và làm sống động trở lại thành phố cổ Hội An sau mùa Covid - một trong những điểm đến đẹp nhất Thế giới với trên 50% lượng khách du lịch Quốc tế đã bị ảnh hưởng nặng nề năm 2020. Đồng thời, khuyến khích lối sống lành mạnh của người Việt.

Nhanh tay đăng ký để hưởng những ưu đãi đặc biệt cho cả gia đình trong mùa giải WOW MARATHON HỘI AN năm nay tại Super Early Bird từ ngày 28/05/2020.

Đăng ký tại: https://wowmarathon.vn/