World Flavor Festival – Hành trình khám phá ẩm thực thế giới bên bờ biển Cam Ranh

Diễn ra bên bờ biển Cam Ranh, lễ hội được thiết kế nhằm khẳng định vị thế của khu nghỉ dưỡng như một điểm đến ẩm thực năng động, đồng thời tôn vinh sự đa dạng văn hóa thông qua ẩm thực, sáng tạo và kết nối. Trong suốt hai tháng, du khách sẽ được khám phá lịch trình phong phú với các tuần lễ ẩm thực theo chủ đề, được tái hiện sống động qua sự hợp tác của các đầu bếp, trải nghiệm ẩm thực đường phố và nhiều chương trình ngoài trời hấp dẫn.

Hành trình văn hóa qua những hương vị ẩm thực

Từ Đất mẹ đến Đại dương – hành trình Hương vị Việt Nam

Lễ hội mở màn với Tuần lễ Ẩm thực Nga (13 - 18/4), với sự kết hợp cùng đầu bếp khách mời danh tiếng Yaroslav Nedumov đến từ Nga. Thực đơn giới thiệu những món ăn kinh điển, hương vị phong phú và các món tráng miệng tinh tế phản ánh tinh thần ẩm thực Nga. Bên cạnh đó, du khách còn có thể tham gia các workshop sáng tạo như trang trí lọ cát, vẽ tranh, tô màu cá gỗ lấy cảm hứng từ nghệ thuật thủ công truyền thống, đồng thời tận hưởng những hoạt động thư giãn bên bờ biển.

Bếp trưởng điều hành Radisson Blu Resort Cam Ranh và Đầu bếp khách mời từ Nga

Hương vị của những quốc gia ven biển trên cùng một bàn tiệc

Tiếp nối hành trình vị giác là Tuần lễ Ẩm thực Quốc tế (28/4 – 2/5), nơi hội tụ sự giao thoa của nhiều nền ẩm thực từ khắp thế giới. Từ Pháp, Ma-rốc đến Nhật Bản, Thái Lan, các món n gon đặc trưng được tái hiện qua các thực đơn sáng tạo, các quầy ẩm thực đường phố sôi động và những món tráng miệng tuyệt hảo. Đây là sự tôn vinh tinh thần sáng tạo ẩm thực không biên giới, đồng thời phản ánh sự đa dạng của cộng đồng du khách quốc tế tại Cam Ranh.

Bữa tiệc thịnh soạn với ẩm thực các nước ven biển

Thêm vào đấy là những đêm ẩm thực đường phố, những màn trình diễn nấu ăn trực tiếp kết hợp với các hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ biến khu nghỉ dưỡng thành một không gian lễ hội sống động – nơi du khách có thể dạo bước, khám phá, thưởng thức, sáng tạo và kết nối.

Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc – Sự hòa quyện của hương vị và nghệ thuật

Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc (12–16/5) sẽ khai mở những hương vị mạnh mẽ và kỹ thuật tinh tế. Hợp tác cùng một đầu bếp khách mời nổi tiếng từ Hàn Quốc, khu nghỉ dưỡng mang đến cách tiếp cận vừa chân thực vừa hiện đại đối với ẩm thực xứ kim chi. Thực khách không chỉ thưởng thức các món ăn đặc sắc, các món ngon đường phố hấp dẫn và các loại bánh ngọt truyền thống, mà còn tham gia các hoạt động văn hóa như vẽ mặt nạ kiểu Hàn, mang đến trải nghiệm tương tác đầy thú vị với di sản nghệ thuật của đất nước này.

Workshop trang trí hủ cát

Hơn cả một lễ hội, đó là hành trình trải nghiệm đích thực

Điểm khác biệt của World Flavor Festival nằm ở cách kể chuyện thông qua trải nghiệm. Bên cạnh các nhà hàng Sunrise, Blu Lobster, chương trình còn mở rộng với nhiều hoạt động ngoài trời, khuyến khích du khách chậm lại, tương tác và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên ven biển. Từ những khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên đến các workshop vẽ cá gỗ, trang trí hủ cát Cam Lâm hay các lớp học tiếng Việt cho khách nước ngoài, lớp nấu ăn, lớp làm bánh xoài.., tất cả được thiết kế nhằm phản ánh tinh thần của từng nền văn hóa, đồng thời vẫn giữ phong cách nghỉ dưỡng sang trọng và tinh tế của Radisson Blu Resort Cam Ranh.

Bếp trưởng hướng dẫn cách làm bánh xoài truyền thống từ xoài Canh Nông

Lễ hội cũng thể hiện cam kết của khu nghỉ dưỡng trong việc kết nối cộng đồng du khách đa quốc gia, mở ra không gian nơi các nền văn hóa gặp gỡ tự nhiên – quanh bàn ăn, qua sự sáng tạo và niềm vui sẻ chia.

Điểm đến ẩm thực bên bờ biển

World Flavor Festival là một trong những sự kiện nổi bật trong lịch hoạt động thường niên của Radisson Blu Resort Cam Ranh. Lễ hội tiếp tục khẳng định vị thế của khu nghỉ dưỡng như một điểm đến của phong cách sống và ẩm thực, nơi các chương trình được đầu tư kỹ lưỡng với sự hợp tác ý nghĩa và đầy tâm huyết.

Với những du khách tìm kiếm nhiều hơn một kỳ nghỉ - những người yêu thích câu chuyện, hương vị và những trải nghiệm đáng nhớ – World Flavor Festival mang đến lý do để quay trở lại, khám phá và thưởng thức thế giới qua từng nền văn hóa, ngay bên bờ biển Cam Ranh.