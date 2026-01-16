WiNX – Nền tảng mới mang thêm giá trị vào trải nghiệm mua sắm Tết của người Việt

N ền tảng trải nghiệm cho hành trình mua sắm liền mạch

WiNX chính thức ra mắt như một nền tảng trải nghiệm mua sắm mới của Masan, được thiết kế để kết nối nhãn hiệu – người tiêu dùng – nhà bán lẻ trong cùng một hành trình liền mạch hơn.

Điểm khác biệt của WiNX nằm ở cách nền tảng này hiện diện ngay trong những thói quen mua sắm hàng ngày. Người tiêu dùng không mất nhiều thời gian, chỉ cần để ý thêm một dấu hiệu nhỏ: biểu tượng WiNX tại các địa điểm mua sắm để bắt đầu một trải nghiệm mới, nơi mỗi lần mua sắm đều được cộng tích lũy điểm và nhận ngay voucher tiền mặt cho lần mua sắm tiếp theo.

Trước khi WiNX ra mắt, chương trình Hội viên WiN khi mua sắm tại WinMart/WinMart+/WiN đã đã quen thuộc với nhiều gia đình Việt mang lại nhiều quyền lợi ưu đãi hấp dẫn. Còn WiNX vừa ra mắt được xem là bước tiếp theo trong hành trình phát triển từ nền tảng của Hội viên WiN, một sự nâng cấp tự nhiên dựa trên nền tảng quen thuộc, nhưng mang lại nhiều giá trị hơn trong cùng một trải nghiệm.

Với nhiều người tiêu dùng, cảm nhận rõ nhất về lợi ích của WiNX đến từ chính những lần mua sắm gần đây. Chị Mai Anh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ sau một lần mua sắm tại cửa hàng có gắn biểu tượng WiNX: "Mình vẫn mua nước mắm Nam Ngư cho gia đình như mọi lần , nhưng lần này quét mã trên chai và làm theo hướng dẫn đăng ký trở thành hội viên WiNX . Đơn giản lắm, quét xong được giảm 10% chai nước mắm , nhận thêm voucher 20K dùng cho lần mua sau."

Từ những trải nghiệm nhỏ, hứng khởi lần đầu này giúp WiNX tạo cảm giác quen mà mới: quen vì vẫn là những điểm mua sắm, những sản phẩm gắn bó lâu năm; mới vì mỗi lần mua sắm đều mang lại thêm lợi ích, không chỉ cho hiện tại mà còn cho những lần mua sắm tiếp theo.

Kết nối đa kênh, đa lợi ích ngay từ lần ra mắt đầu tiên

Ngay trong lần đầu ra mắt, WiNX đã kết nối 16 thương hiệu "quốc dân" quen thuộc từ hệ sinh thái Masan như như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-up 247 hay WinEco, MEATDeli. Đây đều là những nhãn hiệu gắn bó với bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày của hàng triệu gia đình Việt, đặc biệt trong dịp Tết, thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao và tần suất tiếp xúc với sản phẩm diễn ra thường xuyên hơn.

Việc nhiều thương hiệu quen thuộc cùng hiện diện trên một nền tảng giúp WiNX nhanh chóng tạo sức hút, bởi người tiêu dùng không cần làm quen với điều gì quá mới mẻ. Mỗi lần mua sắm những sản phẩm quen dùng lại trở thành một trải nghiệm được thêm nhiều lợi ích và được tích lũy theo thời gian.

Từ lần ra mắt đầu tiên này, WiNX được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng đồng hành lâu dài, kết nối đa kênh, đa lợi ích và mang lại nhiều giá trị hơn cho mỗi hành trình mua sắm, không chỉ trong mùa Tết, mà tất cả những ngày mua sắm trong năm sau đó.