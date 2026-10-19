WinMart tung loạt ưu đãi dịp 20/10, nhiều sản phẩm đồng giá từ 39.000 đồng

Theo đại diện hệ thống, chương trình được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, chuẩn bị quà tặng tăng cao trong dịp 20/10, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp với nhiều mức ngân sách. Trong thời gian khuyến mại, nhiều sản phẩm thuộc nhóm hóa mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân được áp dụng các hình thức ưu đãi như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, cùng các mức đồng giá 39.000 đồng, 99.000 đồng và 139.000 đồng.

Đáng chú ý, từ ngày 17 đến 20/10, WinMart triển khai chương trình “Ngày vàng giá sốc”. Theo đó, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 199.000 đồng sẽ được mua thêm một số sản phẩm nằm trong danh mục ưu đãi với mức đồng giá từ 19.000 đồng. Đây cũng là giai đoạn cao điểm mua sắm trước và trong ngày 20/10, khi nhu cầu đối với các mặt hàng chăm sóc cá nhân, thực phẩm, trái cây và quà tặng tăng mạnh.

Bên cạnh các chương trình giảm giá trực tiếp, hệ thống bán lẻ này cũng giới thiệu nhiều lựa chọn quà tặng hướng tới tính thiết thực, dễ sử dụng trong đời sống hàng ngày. Khách hàng có thể lựa chọn các bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm làm đẹp, chăm sóc gia đình hoặc các giỏ trái cây tươi và hộp quà hoa quả được đóng gói sẵn. Đây là những nhóm sản phẩm phù hợp để làm quà tặng cho mẹ, vợ, đồng nghiệp hoặc người thân trong dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Việc đưa các nhóm hàng thiết yếu vào chương trình ưu đãi cũng phản ánh xu hướng lựa chọn quà tặng ngày càng thực tế của người tiêu dùng. Thay vì chỉ tập trung vào các món quà mang tính hình thức, nhiều khách hàng ưu tiên sản phẩm có giá trị sử dụng cao, phù hợp với nhu cầu chăm sóc bản thân và gia đình.

Theo WinMart, chương trình “Gửi nàng yêu thương – Trao ngàn ưu đãi” được áp dụng trên toàn hệ thống trong thời gian từ 15–28/10/2026, với danh mục sản phẩm và mức ưu đãi có thể khác nhau tùy từng điểm bán. Người tiêu dùng có thể tham khảo trực tiếp tại hệ thống WinMart, WinMart+ để lựa chọn sản phẩm và chương trình phù hợp.

Thông qua chuỗi hoạt động khuyến mại dịp 20/10, WinMart kỳ vọng vừa mang đến thêm lựa chọn quà tặng cho khách hàng, vừa góp phần giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm.