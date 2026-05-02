Người mua nhiều hơn, hay siêu thị biết cách giữ chân khách?

Dịp lễ 30/4 năm nay, WinCommerce - công ty vận hành chuỗi WinMart, WinMart+ và WiN thuộc Tập đoàn Masan - công bố kết quả kinh doanh đáng chú ý: doanh thu toàn hệ thống tăng 55% so với ngày thường và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng hóa đơn cũng tăng 30% so với ngày thường và tăng 27% so với cùng kỳ.

Đặt hai chỉ số này cạnh nhau, có thể thấy điều đang xảy ra không đơn thuần là người tiêu dùng tiêu nhiều tiền hơn - mà là nhiều người hơn đã chọn bước vào siêu thị trong ngày lễ này.

Chuỗi siêu thị nhà Win vẫn bền bỉ khẳng định vị thế trên thị trường.

Giỏ hàng ngày lễ: thực phẩm vẫn là trọng tâm

Theo ghi nhận từ hệ thống, các nhóm hàng thiết yếu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ hàng dịp lễ, bao gồm thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn, đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh. Đây là bức tranh quen thuộc mỗi dịp lễ lớn: các gia đình chuẩn bị cho bữa ăn sum vầy, một bộ phận khác mua sắm phục vụ chuyến đi ngắn ngày.

Điều đáng chú ý là dù sức mua tăng mạnh, giá cả được giữ ổn định. Ông Mai Ngọc Quý, Giám đốc siêu thị WinMart Times City, cho biết kết quả này đến từ việc dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu bán hàng và chủ động làm việc trước với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng trong suốt kỳ nghỉ. Đây là điểm mà không ít chuỗi bán lẻ từng bị phàn nàn trong các mùa cao điểm: hàng về muộn, kệ trống, giá đẩy lên.

Hàng hóa luôn đảm bảo số lượng là một trong những yếu tố níu giữ khách hàng.

Khuyến mãi đủ kiểu, nhưng có đúng chỗ khách cần không?

Song song với chuẩn bị hàng hóa, WinMart triển khai đồng loạt các chương trình ưu đãi dịp lễ: giảm giá lên đến 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, combo sản phẩm và cơ chế mua kèm ưu đãi. Hội viên WiNX được tích điểm và hưởng ưu đãi riêng - một cách giữ chân khách trung thành quen thuộc của các chuỗi bán lẻ hiện đại.

Xu hướng "mua sắm thông minh" mà chuỗi này nhắc đến không còn là khái niệm xa lạ với người tiêu dùng đô thị. Thực tế, ngày càng nhiều khách hàng so sánh giá, tính toán combo và chờ đúng thời điểm để mua. Với bối cảnh đó, việc thiết kế khuyến mãi theo hướng gia tăng giá trị đơn hàng - thay vì chỉ giảm giá đơn lẻ - là nước đi phù hợp hơn.

11 siêu thị mới ra đời trong một tháng

Không chỉ ghi nhận tăng trưởng doanh thu, tháng 4/2026 đánh dấu đợt mở rộng quy mô lớn của WinMart khi ra mắt 11 siêu thị mô hình mới trên cả ba miền. Các địa điểm trải dài từ Cam Ranh, Quảng Bình đến Kon Tum, Buôn Mê Thuột, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cần Thơ, Vũng Tàu và Cao Lãnh - phần lớn là các tỉnh thành cấp hai, không phải các đô thị lớn.

Mô hình siêu thị mới được định vị như "điểm đến phong cách sống", với không gian tổ chức theo hành trình tiêu dùng: khu thực phẩm tươi sống, khu ẩm thực chế biến sẵn và bánh tươi, khu sản phẩm dành cho gia đình và giới trẻ. Cách sắp xếp này không còn xa lạ với người tiêu dùng ở các siêu thị lớn, nhưng sẽ là trải nghiệm mới với một bộ phận khách hàng ở các tỉnh.

Cùng thời điểm, cửa hàng WinMart+ tại 117 Dương Quảng Hàm, Gò Vấp ra mắt diện mạo mới vào ngày 23/4, được định hướng là bước khởi đầu cho việc nâng cấp trải nghiệm chuỗi WinMart+ tại khu vực phía Nam. Các sản phẩm chủ lực như thịt ủ mát MEATDeli, rau sạch WinEco tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP tiếp tục giữ vai trò cốt lõi, hướng đến nhóm khách hàng đô thị ưu tiên chất lượng và tiện lợi.

Win liên tục ra mắt các mô hình siêu thị mới phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Mục tiêu 6.000 điểm bán và bài toán thị phần nông thôn

Năm 2026, WinCommerce đặt mục tiêu đạt hơn 6.000 điểm bán, trong đó khoảng 70% số cửa hàng mở mới tập trung vào khu vực nông thôn. Đây là hướng đi mà thị trường bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến từ nhiều chuỗi lớn: các đô thị đã có độ phủ cao, tiềm năng tăng trưởng dài hạn nằm ở vùng ngoại ô và tỉnh lẻ.

Chiến lược vừa nâng cấp trải nghiệm tại điểm bán hiện có, vừa đẩy mạnh mở rộng mạng lưới ra các vùng chưa có bán lẻ hiện đại, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng rõ trong ngành: giữ khách cũ bằng trải nghiệm tốt hơn, và đến trước đối thủ ở các thị trường mới.