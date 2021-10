WHO xem xét phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 nội địa đầu tiên của Ấn Độ

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya hôm nay (26/10) cho biết, quyết định phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 Covaxin do hãng dược phẩm Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất sẽ được đưa ra trên cơ sở kết quả cuộc họp do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức trong ngày hôm nay.

Vaccine Covaxin do Ấn Độ sản xuất

Trước đó, WHO đã nhấn mạnh việc phải đánh giá kỹ lưỡng vaccine để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trước khi phê duyệt sử dụng. WHO cho biết, khung thời gian cho quy trình lập danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO (EUL) phụ thuộc vào tốc độ một công ty sản xuất vaccine có thể cung cấp dữ liệu cần thiết.

Hãng dược phẩm Bharat Biotech đã đệ trình dữ liệu cho WHO trên cơ sở luân phiên và gửi thêm thông tin theo yêu cầu của WHO vào ngày 27/9.

Nếu được chấp thuận, điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với những người dân Ấn Độ đã được tiêm vaccine Covaxin theo chương trình tiêm chủng quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc di chuyển quốc tế khi một số quốc gia trên thế giới chưa công nhận loại vaccine này./.