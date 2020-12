WHO xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer/BioNTech

Vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển. Ảnh: AFP/TTXVN

WHO đang đánh giá về khả năng cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine này, tiêu chuẩn giúp các nước cho phép sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech trên toàn quốc.

Trước đó, Anh đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt lưu hành vaccine ngừa COVID-19, khi MHRA cấp phép sử dụng vaccine do hãng Pfizer của Mỹ và hãng BioNTech của Đức đồng phát triển.

Mặc dù Anh đã phê duyệt việc quyền sử dụng khẩn cấp vaccine, song Liên minh châu Âu (EU) cho rằng quá trình này diễn ra quá nhanh. Trước mối lo ngại này, Giám đốc MHRA June Raine khẳng định đã đánh giá vaccine phòng COVID-19 của liên doanh Pfizer/BioNTech dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và theo luật pháp châu Âu.

Pfizer và BioNTech dự kiến sẽ đưa ra thị trường 50 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm 2020 và tăng sản lượng lên hơn 1 tỷ liều vào năm 2021. Vaccine này có giá dự kiến là 20 USD/liều và đã nhận được đơn đặt hàng từ nhiều quốc gia.

Theo kế hoạch, BioNTech sẽ gửi vaccine ngừa COVID-19 trong các hộp kiểm soát nhiệt độ tới Anh bằng phà hoặc máy bay. Giám đốc doanh nghiệp và thương mại của BioNTech Sean Marett nêu rõ những người dễ bị tổn thương nhất sẽ được tiếp cận vaccine vào đầu tuần tới. Vaccine có thể được vận chuyển tới 6 giờ ở nhiệt độ từ 2 - 8 độ C sau khi được đưa khỏi khu vực bảo quản. Chất lượng vaccine có thể bảo đảm tới 5 ngày khi cất trong tủ lạnh thường. Pfizer và BioNTech vẫn đang tiếp tục đánh giá về độ ổn định của vaccine trong quá trình vận chuyển, dự kiến sẽ thu thập thêm dữ liệu về bảo quản vaccine ở âm 20 độ C và nhiệt độ lạnh thường từ 2 - 8 độ C.

Cùng ngày, người phát ngôn của Bộ Y tế Đức Jens Spahn cho biết việc Anh cấp phép sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech sẽ không ảnh hưởng đến số liều vaccine phân phối tại Đức. Quan chức này nhấn mạnh Đức sẽ không phê duyệt quyền sử dụng khẩn cấp, mà tiến hành quá trình cấp phép lâu hơn để tăng lòng tin đối với vaccine.

Tại Ba Lan, Thủ tướng Mateusz Morawiecki thông báo nước này đã ký hợp đồng mua 45 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của các công ty Pfizer, BionTech, AstraZeneca và Johnson & Johnson. Ông nhấn mạnh tất cả vaccine này sẽ được cấp miễn phí cho người dân và Ba Lan sẵn sàng ký hợp đồng đặt mua thêm.

Tại Kuwait, Thủ tướng Sabah al-Khalid al-Sabah nêu rõ toàn bộ người dân nước này sẽ được tiêm miễn phí vaccine ngừa COVID-19 và họ có quyền lựa chọn tham gia tiêm chủng hay không.