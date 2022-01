WHO kêu gọi tránh xa 2 món quen thuộc có thể gây ung thư cực mạnh, khuyến khích ăn 1 loại thực phẩm "rẻ bèo" vì có tác dụng phòng ung thư rất tốt

Nhiều người nghĩ rằng bệnh ung thư ở giai đoạn đầu không có triệu chứng, và không có cách nào để phát hiện nên đã bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của bệnh. Đến khi ung thư gây đau, gây khó chịu mới vội vã đi khám thì bệnh đã phát triển đến giai đoạn giữa và cuối.

Ung thư là căn bệnh không đến đột ngột, nó là kết quả của một quá trình dài đã sinh hoạt thiếu khoa học, thường xuyên tiếp xúc với những tác nhân gây ung thư như (khói bụi, chất hóa học, thuốc lá) và đặc biệt là tiêu thụ những thực phẩm kém lành mạnh.

Có câu nói "bệnh từ miệng mà ra", do đó chúng ta phải xem xét lại chế độ ăn uống của mình, nên hạn chế những món ăn gây ung thư mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo bên dưới đây.

WHO kêu gọi tránh xa 2 món quen có thể gây ung thư mạnh

1. Cá muối mặn kiểu Trung Quốc

Ngay từ năm 2012, cá muối mặn kiểu Trung Quốc đã được xác định là một thực phẩm có khả năng gây ung thư. WHO khuyến cáo việc ăn nhiều cá muối kiểu Trung Quốc - món ăn chủ yếu được tiêu thụ ở một số nước châu Á có thể làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư vòm họng.

Một lượng lớn muối ăn sẽ được thêm vào cá muối trong quá trình chế biến. Hàm lượng natri quá mức và nitrit dễ sinh ra trong quá trình muối cá. Sau khi muối và nitrit đi vào cơ thể sẽ dễ sinh ra nitrosamine rất dễ gây ung thư.

Ngoài ra, chế độ ăn thừa muối cũng làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch có liên quan, gây suy tim, suy thận và suy gan...

2. Thực phẩm bị mốc chứa aflatoxin

Trong gian bếp của chúng ta có chứa khoảng 300 loại độc tố nấm mốc, hầu hết chúng đều không gây hại, tuy nhiên trong đó có một loại nấm mốc cực độc mang tên gọi: Aflatoxin.

Aflatoxin được Tổ chức Y tế thế giới WHO xếp vào nhóm gây ung thư số 1 - là nhóm đầy đủ bằng chứng để khẳng định có gây ung thư cho con người. Theo WHO, aflatoxin sinh ra bởi nấm Aspergillus flavus và A. parasiticus. Khi quan sát bằng mắt thường, nấm aspergillus thường có màu xanh lá cây, aspergillus sản sinh aflatoxin không mùi, không vị, không màu. Nhiệt độ để có thể tiêu diệt aflatoxin là 280 độ C, chính vì thế phương pháp nấu và chế biến thông thường không thể phá hủy độc tính của chất độc này.



Aflatoxin thường xuất hiện ở thực phẩm bị mốc, đặc biệt là những món giàu tinh bột như ngô, khoai lang, mộc nhĩ ngâm lâu, dầu lạc tự ép... Không những vậy nấm mốc còn xuất hiện ở những đồ vật bị mốc trong bếp như đũa mốc, thớt mốc.

1 loại thực phẩm "rẻ bèo" mà WHO khuyến khích ăn để phòng ung thư hiệu quả

Đó chính là rau xanh, trái cây

Theo WHO, trái cây và rau xanh được coi là những thực phẩm phòng ngừa ung thư hiệu quả bởi chúng chứa nhiều chất xơ và vitamin. WHO lấy dẫn chứng từ một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí The Lancet, cho thấy rằng người Châu Phi có tỷ lệ mắc bệnh ung thư đại trực tràng thấp là do họ thường có chế độ ăn uống nhiều chất xơ.

Nghiên cứu cho thấy, thực phẩm giàu chất xơ, vitamin có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển tế bào ung thư vì nó làm giảm độc tính của tác nhân gây ung thư bằng cách hoà loãng hay vô hiệu hoá tác nhân này, làm giảm thời gian chất bã di chuyển trong ruột, làm giảm độ acid của phân bã và thay đổi môi trường vi trùng trong ruột.

Một số loại rau xanh, trái cây có tác dụng phòng bệnh ung thư tốt mà bạn nên tăng cường:

1. Việt quất

Quả việt quất rất giàu anthocyanins, quercetin và catechin, ngoài ra còn có một lượng nhỏ resveratrol, những chất này có mức độ chống oxy hóa rất cao và có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi và ung thư ruột kết.

2. Cà rốt

Cà rốt rất giàu caroten có thể chuyển hóa thành vitamin A trong gan giúp bảo vệ tế bào biểu mô, ngăn ngừa ung thư, giảm nguy cơ ung thư trực tràng, ngăn ngừa ung thư phổi, ung thư miệng và ung thư vú.

3. Cà chua

Cà chua có chứa chất lycopene có khả năng chống oxy hóa rất mạnh, cà chua là loại quả không chứa tinh bột và rất giàu carotenoid, có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư nội mạc tử cung.

4. Bí đỏ, đậu nành

Quả bí đỏ rất giàu vitamin C và chất xơ, đồng thời, hàm lượng caroten và vitamin A cũng rất cao, có tác dụng ngăn ngừa ung thư đại trực tràng và ung thư hầu họng.

Còn đậu nành rất giàu phytoestrogen, khoáng chất và chất xơ, cũng như giàu axit béo không bão hòa, có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng.

https://afamily.vn/who-keu-goi-tranh-xa-2-mon-quen-thuoc-co-the-gay-ung-thu-cuc-manh-khuyen-khich-an-1-loai-thuc-pham-re-beo-vi-co-tac-dung-phong-ung-thu-rat-tot-20220128181247451.chn