WHO họp khẩn về biến chủng SARS-CoV-2 mới

WHO cho biết, biến chủng SARS-CoV-2 mới, được gọi là B.1.1.529, đã được phát hiện ở một số ca nhiễm tại Nam Phi.



"Chúng tôi chưa có nhiều thông tin về biến chủng này. Những gì chúng tôi biết được là biến chủng này có số lượng đột biến lớn. Điều đáng lo ngại là việc có quá nhiều đột biến có thể tác động đến cách thức hoạt động của virus" - Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm nghiên cứu về COVID-19 của WHO, cho biết trong cuộc họp ngày 25/11.

WHO đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào ngày 26/11 để thảo luận về vấn đề này.

Theo Tiến sĩ Van Kerkhove, WHO hiện vẫn đang theo dõi biến chủng mới. Các chuyên gia của WHO sẽ xem xét để quyết định liệu B.1.1.529 được xếp vào nhóm biến chủng đáng quan tâm hay đáng lo ngại, sau đó WHO sẽ đặt tên Hy Lạp cho biến chủng này.

Việc theo dõi biến chủng mới được tiến hành trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 trên khắp thế giới vẫn tiếp tục tăng trước kỳ nghỉ lễ. Theo báo cáo của WHO, các điểm nóng COVID-19 được ghi nhận ở hầu hết các khu vực, đặc biệt là châu Âu.

Trước tình hình này, Anh tuyên bố sẽ cấm các chuyến bay từ 6 quốc gia châu Phi, bao gồm cả Nam Phi, bắt đầu từ trưa ngày 26/11. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết, Cơ quan An ninh y tế nước này đang tiến hành điều tra về một biến chủng mới.

"Hiện vẫn cần thêm dữ liệu nhưng chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay từ bây giờ" - Bộ trưởng Y tế Anh Javid chia sẻ.

Theo các nhà khoa học, biến chủng B.1.1.529 được phát hiện lần đầu ở Botswana. Biến thể này có tới 32 đột biến ở protein gai. Các đột biến ở protein gai có thể làm thay đổi khả năng của virus truyền bệnh cho các tế bào cơ thể người và lây lan hoặc cũng có thể làm cho các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh.

Các nhà khoa học lo ngại về số lượng đột biến cao bất thường ở biến chủng mới (Ảnh: Alamy)

Kể từ khi xuất hiện, biến thể B.1.1.529 đã gây ra 10 ca mắc COVID-19 tại 3 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm 3 ca ở Botswana, 6 ở Nam Phi và 1 ở Hong Kong (Trung Quốc), là người có lịch sử đi lại đến Nam Phi.

Tiến sĩ Tom Peacock, nhà virus học tại Đại học Hoàng gia London, đã đăng thông tin chi tiết về biến chủng mới này trên một trang web chia sẻ bộ gene và nhận định: "Lượng đột biến rất cao của biến chủng cho thấy, điều này có thể thực sự đáng lo ngại". Ông nhấn mạnh, cần phải theo dõi sát biến chủng B.1.1.529 vì số lượng đột biến "khủng khiếp" của nó.

Giáo sư Ravi Gupta tại Đại học Cambridge cho biết, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của ông đã phát hiện hai đột biến ở B.1.1.529 có thể làm tăng khả năng lây nhiễm của virus và giảm khả năng nhận biết kháng thể.

Với 32 đột biến, B.1.1.529 là biến chủng nhiều đột biến nhất từ trước đến nay của virus SARS-CoV-2.