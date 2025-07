Virus Chikungunya lây lan qua muỗi vằn (Ảnh minh họa: Getty Images)

WHO cảnh báo rằng thế giới có thể phải đối mặt với nguy cơ tái bùng phát dịch do virus Chikungunya gây ra trong năm 2005 nếu không có hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của loại virus này.



"Bện do virus Chikungunya gây ra không phải là một căn bệnh được biết đến rộng rãi nhưng hiện đã lưu hành tại 119 quốc gia, khiến 5,6 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh", bà Diana Rojas Alvarez - trưởng nhóm Arbovirus của WHO - cho biết tại một cuộc họp báo của Liên hợp quốc. Virus do muỗi truyền này gây sốt, phát ban và đau khớp nghiêm trọng, có thể kéo dài trong nhiều tuần hoặc dẫn đến các di chứng lâu dài ở 40% bệnh nhân.

Các đợt bùng phát virus Chikungunya đã bắt đầu từ đầu năm nay ở các đảo châu Phi trên Ấn Độ Dương, bao gồm La Reunion, Mayotte và Mauritius. Virus sau đó đã lây lan sang các quốc gia như Madagascar, Somalia và Kenya. Sri Lanka và Bangladesh đã ghi nhận số ca mắc Chikungunya gia tăng, trong khi châu Âu cũng phát hiện các ca nhiễm nhập cảnh - bao gồm cả lây truyền trong cộng đồng tại Pháp và các ca nghi ngờ ở Italy.

Các nước châu Âu như Pháp hay châu Á như Ấn độ, Trung quốc cũng đều ghi nhận ca nhiễm virus Chikungunya. Riêng thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã có hơn 1.800 ca mắc bệnh sốt Chikungunya.

"Diễn biến hiện nay đang lặp lại những gì chúng ta từng chứng kiến vào năm 2004 - 2005. Chúng ta phải hành động ngay để ngăn lịch sử tái diễn" - bà Rojas cảnh báo.

Bà nhấn mạnh tính cấp thiết đối với các quốc gia có sự hiện diện của muỗi vằn (Aedes) trong việc tăng cường giám sát và kiểm soát muỗi truyền bệnh. Mặc dù số ca mắc hiện đang giảm do mùa đông đến tại khu vực Ấn Độ Dương, bà Rojas vẫn cảnh báo rằng việc phát hiện sớm và phản ứng kịp thời là chìa khóa để hạn chế số ca nhiễm, đồng thời ngăn chặn các gánh nặng lâu dài về sức khỏe và kinh tế.

(Ảnh minh họa: Anadolu)

"Chúng tôi lên tiếng cảnh báo sớm để các quốc gia có thể chủ động chuẩn bị, tăng cường năng lực giám sát và ứng phó nhằm tránh phải đối mặt với những đợt bùng phát quy mô lớn" - bà Rojas nhấn mạnh.

WHO hiện đang hỗ trợ các quốc gia thông qua việc cử chuyên gia, đào tạo nhân viên y tế và hỗ trợ các biện pháp kiểm soát véc-tơ truyền bệnh. Bà Rojas cho biết, tại những khu vực người dân có ít hoặc không có miễn dịch với virus, Chikungunya có thể nhanh chóng gây ra các đợt dịch lớn, ảnh hưởng đến tới 3/4 dân số.

Dịch sốt Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Chikungunya gây ra, với các triệu chứng chính là sốt, phát ban và đau khớp. Hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu và biện pháp bảo vệ tốt nhất là tránh bị muỗi đốt. WHO kêu gọi người dân chủ động bảo vệ bản thân bằng các biện pháp như sử dụng thuốc chống muỗi và không để nước đọng trong các vật dụng như xô, chậu - nơi muỗi có thể sinh sản.