WESET bung nhiệt hết nấc cùng học sinh, sinh viên từ hơn 120 trường đối tác trên cả nước

Không chỉ tân sinh viên năm nhất háo hức bắt đầu một hành trình mới, mà các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 hay sinh viên năm 2–3–4 cũng đều có những niềm vui và thử thách riêng trong mùa nhập học. Người thì háo hức gặp lại thầy cô bạn bè, người thì đặt quyết tâm chinh phục mục tiêu học tập mới, và có bạn lại háo hức với những trải nghiệm ngoại khóa, dự án học thuật, hay đơn giản chỉ là bắt đầu một "new semester, new me".

Trong không khí rộn ràng ấy, nhiều hoạt động ý nghĩa từ các trường học, tổ chức, và đơn vị giáo dục đã góp phần làm cho mùa Back to School thêm phần đáng nhớ. WESET English Center cũng đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong giai đoạn này, mang đến những buổi chia sẻ, hoạt động truyền cảm hứng và kỹ năng mềm thiết thực để các bạn trẻ thêm tự tin trong hành trình tri thức.

Buổi livestream với chủ đề "Bước chuyển tiếng Anh từ THPT lên Đại học" của WESET trong mùa Back to school

Từ những câu chuyện về sự thay đổi bộ môn tiếng Anh khi bước từ cấp 3 lên đại học, đến kinh nghiệm cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa, hay cách tận dụng tiếng Anh như một chìa khóa mở ra cơ hội, các buổi livestream chủ đề Back to School do WESET tổ chức đã trở thành điểm hẹn để các bạn trẻ cùng lắng nghe, học hỏi và lan tỏa năng lượng tích cực đầu năm học.

Buổi livestream chia sẻ và giải đáp những lo lắng về môn tiếng Anh của tân sinh viên

WESET cũng tổ chức các hoạt động thi thử tiếng Anh dành cho sinh viên tại nhiều trường đại học là đối tác, tạo cơ hội để các bạn trải nghiệm và đánh giá năng lực ngoại ngữ ngay từ đầu năm học.

WESET tổ chức thi thử tiếng Anh dành cho các bạn sinh viên mùa tựu trường

Back to School không chỉ đơn thuần là ngày trở lại trường, mà còn là dịp để mỗi bạn học sinh, sinh viên tự đặt ra cho mình mục tiêu mới và dám thử thách bản thân. Dù bạn là học sinh cấp 2, cấp 3 hay sinh viên đại học, hành trình học tập luôn cần một sự khởi đầu đầy cảm hứng, và chính những khoảnh khắc như mùa tựu trường là cơ hội để khởi động lại tinh thần, tiếp thêm động lực để cùng nhau tiến xa hơn.

WESET đồng hành cùng các bạn học sinh mùa tựu trường

Không chỉ trong mùa Back to School, WESET còn là địa chỉ học tiếng Anh đáng tin cậy, đối tác hợp tác cùng Đoàn Thanh niên Bộ GD&ĐT, Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên TP.HCM và hơn 120 trường Đại học - Cao đẳng toàn quốc cũng như UniMedia - đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

