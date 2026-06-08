WelKids ADEK: Cho con cần đề kháng tốt để phát triển toàn diện

Nỗi lo con thấp còi và thiên hướng bổ sung lệch vi chất của phụ huynh

Ở Việt Nam, "thấp bé, còi xương" từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của các bậc phụ huynh. Chỉ cần thấy con thấp hơn bạn bè, cha mẹ lập tức tìm cách để cải thiện chiều cao cho con, mà phổ biến nhất là bổ sung D3K2.

Thực tế, trong tủ thuốc của nhiều gia đình, D3K2 trở thành "ngôi sao" trong khi các vi chất quan trọng khác lại bị bỏ quên. Thậm chí nhiều cha mẹ mặc định con cao là con khỏe. Tuy nhiên, D3K2 chủ yếu chỉ hỗ trợ chuyển hóa Canxi giúp xương phát triển khỏe mạnh. Việc quá chú trọng vào xương mà quên mất các hệ cơ quan khác sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong hành trình phát triển của con.

Hệ quả là nhiều trẻ cao lớn nhưng hệ miễn dịch yếu ớt. Thường thấy nhất là con dễ bị ốm sốt khi thời tiết thay đổi hoặc tiếp xúc với các tác nhân từ môi trường xung quanh. Khi cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, con sẽ chậm lớn, còi cọc và điều này có thể cản trở quá trình tiếp thu thông tin cũng như nhận thức của con.

Mặt khác, một cơ thể phát triển khỏe mạnh không đến từ một chỉ số riêng lẻ mà là kết quả của một "hệ sinh thái" cơ quan vận hành trơn tru, trong đó hệ miễn dịch đóng vai trò nền tảng. Trẻ cao lớn nhưng thể trạng nhạy cảm, thường xuyên đau ốm thì không thể coi là phát triển toàn diện. Do đó, cha mẹ đừng chỉ tập trung vào chiều cao mà nên quan tâm nhiều hơn tới đề kháng của con ngay từ những năm tháng đầu đời.

Vitamin A và E: "Lá chắn" bảo vệ từ ngoài vào trong

Để có một hệ miễn dịch khỏe mạnh song hành cùng chiều cao vượt trội, con cần được bổ sung cả 4 vitamin tan trong dầu bao gồm A, D, E và K với đủ hàm lượng đạt chuẩn theo khuyến cáo. Bởi nếu coi D3K2 là chất dẫn giúp xương dài ra, thì Vitamin A và E chính là những "kỹ sư" vận hành bộ máy phòng vệ.

WelKids ADEK chứa công thức tích hợp độc đáo, kết hợp D3K2 cùng Vitamin A,E mang tới lợi ích 4 in 1 cho con

Vitamin A không chỉ giúp sáng mắt mà còn là nhân tố then chốt bảo vệ sự toàn vẹn của da và niêm mạc, là "lớp giáp" bảo vệ bên ngoài – hàng rào đầu tiên ngăn chặn tác nhân gây hại từ môi trường. Trong khi đó, Vitamin E giữ nhiệm vụ bảo vệ cơ thể từ cấp độ tế bào. Đây là chất chống oxy hóa giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của trẻ.

Hình dung một cách đơn giản, vitamin A là "tuyến phòng thủ bên ngoài", vitamin E là "lực lượng bảo vệ bên trong". Sự kết hợp của hai vi chất tạo nên một cơ chế bảo vệ kép từ ngoài vào trong, củng cố hệ miễn dịch ở trẻ.

Hiểu rõ tầm quan trọng của 4 vitamin tan trong dầu, TPBVSK WelKids ADEK mang đến giải pháp tích hợp giúp cha mẹ không còn phải bổ sung đơn lẻ từng loại vi chất. Với công thức đột phá kết hợp bộ tứ vitamin A-D3-E-K2, TPBVSK WelKids ADEK vừa cung cấp D3K2, vừa bổ sung vitamin A, E với hàm lượng đạt chuẩn khuyến cáo của Bộ Y tế về nhu cầu vi chất cho trẻ từ 0 tháng tuổi. Sự hiện diện đồng thời của 4 vitamin giúp con được bảo vệ và phát triển toàn diện.

Đồng hành cùng cha mẹ trên hành trình chăm con, WelKids còn giới thiệu Microsite Học viện Vi chất – hệ sinh thái cung cấp kiến thức khoa học hữu ích. Tại đây, mỗi bố mẹ đều có thể học, kiểm tra và chăm con khoa học hơn thông qua công cụ đánh giá tình trạng vi chất và hệ thống video bài học về bổ sung vi chất cho bé phát triển toàn diện.

Đặc biệt, nội dung video được trình bày một cách chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ và có hình minh họa sinh động kèm theo thay vì những kiến thức khô khan, nặng nề và khó hiểu. Một điểm khác biệt nữa là tất cả nội dung đều được kiểm duyệt bởi các chuyên gia đầu ngành, không giống những video chia sẻ kiến thức mà cha mẹ có thể bắt gặp trên các trang mạng xã hội.

Ngoài kiến thức nuôi con, Học viện Vi chất còn là cộng đồng lành mạnh, nơi cha mẹ truyền động lực, chia sẻ kinh nghiệm, giúp mỗi đứa trẻ đều được phát triển trong điều kiện tốt nhất.

TPBVSK WelKids® ADEK được nhập khẩu và chịu trách nhiệm về công bố sản phẩm bởi Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://welkids.vn/

* Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không dùng sản phẩm để thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng đa dạng và lối sống lành mạnh.

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.