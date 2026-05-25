Vy Vy ra mắt EP “Em Là Hoa Hồng Nhỏ”

Tấm vé trở về tuổi thơ bằng âm nhạc mộc mạc

Tối ngày 22/5, Vy Vy chính thức giới thiệu đến công chúng EP Em Là Hoa Hồng Nhỏ . Dự án bao gồm 5 ca khúc thiếu nhi quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam: Em Là Hoa Hồng Nhỏ, Đi Học, Cánh Đồng Tuổi Thơ, Niềm Vui Của Em và Mái Trường Mến Yêu . EP được phát hành đồng loạt trên các nền tảng nhạc số, mở đường cho chuỗi hoạt động chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Thay vì chạy theo những xu hướng âm nhạc đương thời sôi động, Vy Vy lựa chọn một lối đi riêng giữ lại tinh thần nguyên bản của các sáng tác, đồng thời thổi vào đó màu sắc acoustic nhẹ nhàng với phần hòa âm được tiết chế tối đa.

"Vy không có mục tiêu gì to tát cho EP này. Chỉ là mình quá yêu thích những tác phẩm này và khán giả cũng thích những video mình cover, nên Vy muốn làm một EP để làm kỷ niệm cũng như để tri ân khán giả", nữ ca sĩ bộc bạch.

Khác với màu sắc tươi vui, rộn ràng thường thấy ở các ca khúc thiếu nhi truyền thống, Em Là Hoa Hồng Nhỏ của Vy Vy mang đậm tính hoài niệm. Điểm đặc biệt của dự án nằm ở cách nữ ca sĩ tiếp cận dòng nhạc này bằng góc nhìn của một người trưởng thành. Đây không đơn thuần là âm nhạc dành cho trẻ em, mà là một "tấm vé" đưa người lớn trở lại với vùng ký ức êm đềm.

“Vy nghĩ sự khác biệt nằm ở chỗ tuy làm nhạc thiếu nhi nhưng dành cho người lớn. Đây là những ca khúc gợi nhớ lại tuổi thơ của họ”, nghệ sĩ cho biết.

Thực tế, ý tưởng thực hiện EP này xuất phát từ chính tình cảm và sự ủng hộ của khán giả dành cho Vy Vy trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, cô từng nhận được "cơn mưa" lời khen nhờ các video cover nhạc thiếu nhi ngắn theo phong cách acoustic. Sự tự nhiên, gần gũi và chất giọng giàu cảm xúc của Vy Vy đã chạm đến trái tim của nhiều người, khiến người hâm mộ không ngừng "thúc giục" cô ra mắt phiên bản hoàn chỉnh chất lượng cao.

Đứng trước áp lực phải làm hài lòng số đông, Vy Vy chọn cách đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên nhất. Cô không đặt nặng áp lực phải “chinh phục” mọi nhóm khán giả mà tin rằng, những ai có cùng tần số cảm xúc sẽ tự tìm thấy sự kết nối với âm nhạc của mình.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm:

“Vy cứ là chính mình thôi, hát theo kiểu của mình vẫn hát trước giờ, phối theo kiểu mộc mạc đơn giản mà mình thích và mình nghĩ là hợp. Không có một công thức chung nào để có thể chinh phục 100% khán giả cả”.

Chính tư duy làm nghề thuần khiết đó đã giúp các bản phối trong EP được phát triển theo hướng tối giản, tập trung hoàn toàn vào giọng hát và cảm xúc thay vì phô diễn kỹ thuật cầu kỳ.

Ra mắt vào thời điểm mùa hè bắt đầu, EP như một lời nhắc nhớ về ký ức sân trường, cánh phượng vĩ, bạn bè và những năm tháng vô tư lự. Để khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn, các MV trong EP sẽ lần lượt được phát hành trên kênh YouTube của Vy Vy vào lúc 20h00 theo lịch trình cụ thể.

Vy Vy là một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ bước ra từ cộng đồng indie/pop Việt Nam. Cô từng "gây sốt" một thời gian dài với bản hit Bồng Bềnh Bồng Bềnh . Năm 2024, Vy Vy khẳng định tư duy âm nhạc chín muồi khi phát hành album đầu tay Buộc Vào Cơn Gió gồm 8 ca khúc tự sáng tác. Ca khúc chủ đề cùng tên nhanh chóng cán mốc hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube, đưa tên tuổi Vy Vy trở thành một trong những giọng ca "chữa lành" được yêu thích nhất hiện nay.

Với EP Em Là Hoa Hồng Nhỏ , Vy Vy một lần nữa chứng minh được bản sắc âm nhạc mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng có sức công phá mạnh mẽ vào cảm xúc của người nghe.