Vưu Tuấn Kiệt bất ngờ tổ chức triển lãm

Vưu Tuấn Kiệt - với nghệ danh là KIEY, năm 2021 Kiệt bất ngờ tung album với loạt MV do mình tham gia với vai trò ca sĩ đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Vì lần đầu tiên, một thiếu gia công ty có tiếng thay vì thành người nối nghiệp lại có bước đi "không thể ngờ" đó chính là làm nghệ thuật.

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn cách đó không lâu, Tuấn Kiệt từng chia sẻ về con đường này của mình rằng bản thân tuy đam mê nghệ thuật, học rất nhiều về âm nhạc từ năm 13 tuổi, nhưng chưa bao giờ cậu quên vai trò và xuất thân của chính mình. "Nên biết đâu được, chính sở thích này của mình có thể hỗ trợ được cho việc phát triển công ty của gia đình".

Và thật không ngờ, chia sẻ này của Kiệt đã thành sự thật khi chính cậu vừa tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, trải nghiệm 3D nghệ thuật đương đại, các sản phẩm âm nhạc của mình với sản phẩm của gia đình.

Vưu Tuấn Kiệt (thứ hai từ trái sang) trong buổi triển lãm

BÊN TRONG TRIỂN LÃM CÓ GÌ?

Bắt nguồn từ ý tưởng Hành trình đi tìm "mình", The Journey to Glow Up - Musical Exhibition gồm 4 phòng: Sa mạc, Mặt trời, Nước, Vũ trụ. Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, trải nghiệm 3D nghệ thuật đương đại ở mỗi phòng đều được thể hiện rõ ràng, gần gũi và mang tính đại chúng cao để bất kỳ người tham quan nào cũng dễ dàng nắm bắt chủ đề, câu chuyện, ý nghĩa.

Phòng Sa mạc với ngụ ý "hành trình tìm 'mình' như lang thang nơi sa mạc" trưng bày tranh sơn dầu của họa sĩ Hà Ngọc Anh Thư.

Người đến tham quan đều bị thu hút tại căn phòng Mặt trời và Nước. Hai căn phòng này với ngụ ý đi tìm "mình" trong đại dương bao la và đâu là ánh sáng thực sự của cuộc đời mỗi người.

Ở phòng Mặt trời, thông điệp ánh sáng được thể hiện qua những bông hoa hướng dương màu xanh khá kỳ lạ, 4 vách phòng còn cho phép người tham quan viết và để lại ý nghĩ của riêng mình. Đối với phòng Nước, ấn tượng ban đầu là những quả bóng hình chú cá, kế đến là không gian 3D đại dương xanh, sau cùng là những dòng "lyrics" mang ý nghĩa đặc biệt.

Phòng nước.

Phòng Mặt trời cho phép người tham quan để lại suy nghĩ trong hành trình đi tìm "mình".

Mỗi căn phòng là một chủ đề khác biệt, mang đến từng trải nghiệm không gian khác nhau và thu hút người xem ở những sản phẩm khác nhau. Phối hợp với phần âm nhạc electro-pop bắt tai, triển lãm phù hợp cho mọi đối tượng đến tham quan chụp ảnh, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình.

Đáng chú ý là phòng Vũ trụ, tại đây sẽ trình chiếu trước một phần ý tưởng cho sản phẩm âm nhạc sắp tới của KIEY dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.