Vượt gần 300km từ Sơn La xuống Hà Nội, ba mẹ đi tìm nụ cười trọn vẹn cho con

Khi mang thai ở tháng thứ 4, trong một lần siêu âm, chị Khiền bàng hoàng khi được bác sĩ thông báo thai nhi có dấu hiệu mắc khe hở môi. Không tin vào kết quả ban đầu, chị tiếp tục thăm khám tại một cơ sở y tế khác và được thông báo thai nhi phát triển bình thường. Thế nhưng đến những tuần cuối thai kỳ, khi hình ảnh siêu âm rõ nét hơn, gia đình mới biết chắc chắn con gái mắc dị tật khe hở môi bẩm sinh.

Nhớ lại thời điểm đó, chị Khiền vẫn không giấu được sự xúc động. "Tôi vừa bất ngờ vừa lo, chỉ sợ sau này con ăn uống khó khăn, rồi lớn lên lại mặc cảm vì ngoại hình khác biệt.", chị chia sẻ.

Ngay sau khi bé chào đời, vợ chồng anh chị bắt đầu tìm kiếm cơ hội điều trị cho con. Trong quá trình tìm hiểu, anh Sen biết đến chương trình "Chắp cánh ước mơ: Vẽ nụ cười trọn vẹn cho em" - chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng do Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp cùng tổ chức Smile Train triển khai và nhanh chóng đăng ký cho bé tham gia.

"Biết đến chương trình, vợ chồng tôi đưa con từ Sơn La xuống Hà Nội thăm khám. Mừng lắm vì cuối cùng cũng tìm được nơi có thể đồng hành điều trị cho cháu. Các bác sĩ khám rất kỹ, giải thích cặn kẽ tình trạng của con và tư vấn rõ lộ trình điều trị nên chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Hôm trước đưa con đến khám thì hôm sau đã được phẫu thuật. Gia đình cũng không phải lo chi phí thăm khám hay phẫu thuật vì đều được chương trình hỗ trợ miễn phí.", anh Sen chia sẻ.

Vợ chồng anh Sen được bác sĩ chuyên khoa Tạo hình thẩm mỹ tư vấn chi tiết về tình trạng của bé Hoài

Sau khi hoàn tất các bước thăm khám, xét nghiệm và đánh giá sức khỏe, bé Hoài được chỉ định phẫu thuật. Trong suốt quá trình chuẩn bị, các bác sĩ luôn theo sát tình trạng của bé, giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn kỹ lưỡng, giúp gia đình vợ chồng anh Sen yên tâm hơn trước khi con bước vào ca mổ.

Chị Khiền và bé Hoài trước giờ phẫu thuật đóng khe hở môi

Sau nhiều giờ chờ đợi, khoảnh khắc nhìn thấy con sau phẫu thuật là điều anh Sen không thể nào quên. "Trước khi phẫu thuật nhìn viền môi chưa được đẹp. Sau khi được phẫu thuật nhìn con xinh hẳn ra", anh vui mừng chia sẻ. Với anh, đó là khoảnh khắc mọi lo lắng suốt nhiều tháng qua dường như được trút bỏ.

Hình ảnh bé Hoài sau 2 ngày phẫu thuật đóng khe hở môi

Không chỉ hài lòng với kết quả điều trị, gia đình còn ấn tượng với sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng trong suốt thời gian lưu viện. Từ việc theo dõi sát sao, hướng dẫn chăm sóc vết mổ đến chế độ dinh dưỡng sau phẫu thuật, mọi thắc mắc của gia đình đều được giải đáp chu đáo.

Nhìn lại hành trình điều trị của con, anh Sen xúc động chia sẻ: "Tôi cảm ơn Bệnh viện Hồng Ngọc và tổ chức Smile Train đã hỗ trợ phẫu thuật cho bé. Hy vọng chương trình sẽ được lan tỏa nhiều hơn để những gia đình có hoàn cảnh giống như gia đình tôi biết đến và đưa con đi điều trị kịp thời."

Gia đình anh Sen hạnh phúc bên bé Hoài sau khi bé được phẫu thuật đóng khe hở môi.

Hiện nay, chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng vẫn đang được Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp cùng Smile Train triển khai trên toàn quốc.

Tham gia chương trình, bệnh nhi được miễn phí 100% chi phí tư vấn, thăm khám và phẫu thuật (đối với các trường hợp đủ điều kiện), đồng thời được tiếp cận dịch vụ điều trị và chăm sóc chất lượng cao tại Bệnh viện Hồng Ngọc - bệnh viện đạt chuẩn quốc tế ACHS, với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Tạo hình thẩm mỹ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật khe hở môi - vòm miệng, hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều hiện đại, cùng quy trình gây mê hồi sức an toàn và chăm sóc hậu phẫu toàn diện.

Chương trình "Chắp cánh ước mơ: Vẽ nụ cười trọn vẹn cho em"

Có thể nói, đằng sau mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ là sự thay đổi về diện mạo mà còn là cơ hội để những trẻ em không may mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng được lớn lên khỏe mạnh, tự tin hơn và vững vàng bước tiếp trên hành trình phía trước. Hy vọng chương trình "Chắp cánh ước mơ: Vẽ nụ cười trọn vẹn cho em" sẽ tiếp tục được lan tỏa để thêm nhiều trẻ em và bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng được tiếp cận cơ hội điều trị, sớm tìm lại nụ cười trọn vẹn cho riêng mình.