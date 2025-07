Vương phi Kate khiến Thân vương William “bó tay” trên sân tennis

Vượt qua 14 năm hôn nhân, Thân vương William và Vương phi Kate vẫn giữ nguyên nét duyên dáng, dí dỏm từng khiến họ "hút fan" từ những ngày đầu yêu nhau. Trên các sân chơi thể thao, hai người luôn thi đấu hết mình, không ngại "chọc ghẹo" nhau trước công chúng. Nhưng trong một lần hiếm hoi, Thân vương xứ Wales đã thừa nhận thất bại ngọt ngào: Trong môn tennis, dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể đánh bại được Vương phi Kate. Một bí mật đời thường giản dị nhưng đáng yêu đến lạ giữa gia đình hoàng gia vốn luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu, nghiêm cẩn.

Vợ chồng Thân vương và Vương phi xứ Wales – Thân vương William (43 tuổi) và Vương phi Kate từ lâu đã nổi tiếng là "kỳ phùng địch thủ" trên sân thể thao. 14 năm hôn nhân không làm giảm bớt sự vui tươi, hóm hỉnh của cặp đôi hoàng gia. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, đặc biệt là tại các sự kiện hoàng gia, họ không ngại tung hứng, trêu chọc nhau trước ống kính, khiến công chúng không khỏi thích thú.





Tuy nhiên, giữa những cuộc so tài đầy cạnh tranh ấy, Thân vương William từng có một lời thú nhận ngọt ngào về môn thể thao duy nhất mà anh... chịu thua vợ. Chia sẻ với huyền thoại quần vợt người Úc Rod Laver khi gặp nhau tại khu vực Hoàng gia ở giải Wimbledon, Thân vương xứ Wales thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không thể thắng cô ấy đâu". Câu chuyện được Rod Laver tiết lộ với Daily Mail vào năm 2020.

Đây không phải lần đầu tiên tính cạnh tranh của vợ chồng hoàng gia được nhắc đến. Trong một lần tham gia podcast The Good, The Bad and The Rugby của Mike Tindall, Vương phi Kate hài hước: "Tôi thực sự không phải người quá cạnh tranh đâu, không hiểu sao mọi người lại nghĩ thế". Nhưng rồi chính cô cũng phải thừa nhận rằng giữa hai vợ chồng, mỗi trận tennis đều kết thúc dang dở vì... ai cũng muốn thắng, đến mức biến nó thành một cuộc đấu trí căng thẳng hơn là một trận thể thao vui vẻ.

Niềm yêu thích thể thao không chỉ dừng lại ở Thân vương và Vương phi xứ Wales mà còn lan tỏa tới ba người con: Hoàng tử George (11 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi). Các em nhỏ được cho là thường xuyên tập luyện thể thao ngay tại nhà. Đặc biệt, Hoàng tử George từng có vinh dự được chính tay Roger Federer – "huyền thoại sống" của Wimbledon dạy tennis vào năm 2019 tại nhà ông bà ngoại. Được biết, buổi học quý giá này do chính Vương phi Kate – người bạn thân lâu năm của Federer sắp xếp.





Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đã từng cùng cha mẹ dự khán các trận đấu tại Wimbledon, nhưng Hoàng tử Louis thì vẫn chưa có dịp "debut" tại khu vực Hoàng gia của sân đấu danh giá này.

Từ những trận đấu tennis sôi nổi trong gia đình đến những lời trêu đùa ấm áp nơi công cộng, Thân vương William và Vương phi Kate đã cho thấy một cuộc sống hôn nhân hoàng gia đầy tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau khi mà thua một trận tennis cũng là cách để người chồng thể hiện tình yêu với vợ mình.